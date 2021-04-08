【加控煽動罪】涉藏胡椒槍再提訊　男生被加控煽動他人分裂國家罪

▲ 西九龍裁判法院。（資料圖片）

警方於去年9月在粉嶺1個單位內發現胡椒槍、刀及伸縮棍等物品，單位內1名23歲男學生被拘捕，及後被控無牌管有槍械及攻擊性武器等罪。案件今（8日）於西九龍裁判法院再訊，控方修訂控罪及加控煽動他人分裂國家罪，並申請案件轉介區域法院審理。案件押後5月4日再訊，以待轉介文件，被告續須還押。

被告呂世瑜（23歲）報稱學生。控方今修訂控罪，被告現被控無牌管有槍械、管有攻擊性武器並有所意圖及煽動他人分裂國家共3罪。

控罪指，被告於2020年9月24日在粉嶺住所內管有1枝可發射胡椒粉末的氣槍；1枝伸縮棒及2把刀；及於同年6月30日至9月24日在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家或破壞國家統一行為，即不論是否使用武力或者以武力相威脅，將香港從中國分離出去、或非法改變香港或中國其他任何部分的法律地位。

控方申請案件轉介區院審理，被告暫毋須答辯，押後待處理轉介文件。

裁判官將案件押後5月4日再訊，辯方沒有保釋申請，被告續須還押。

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記者：王仁昌