【太魯閣號出軌】幸福4人家庭僅女主人幸存　愛犬看新聞悲鳴流淚激動送別至親

▲ 愛犬看新聞知道主人離世悲鳴流淚，激動送別至親。

台鐵太魯閣號嚴重出軌，造成50人死亡、逾210人受傷。事故中，張氏一家四口有3人不幸罹難，僅剩1人幸存。7日上午，張氏舉行追思會並火化，幸存的母親和愛犬亦有到場送別。據了解，愛犬看新聞報道時多次流下眼淚。

▲ 「小掰」聞訊流淚。（影片截圖）

綜合台媒報道，張氏一家四口本來搭車前往花蓮掃墓，沒想到遇上列車出軌意外，事故導致父親、兒子、女兒3人死亡，僅剩母親存活。昨張氏舉行追思會，除了母親外，張氏飼養的一隻米克斯「小掰」亦有到場送別3位主人。

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據悉，事故發生時「小掰」正由張氏的友人負責照料。據張氏友人所述，「小掰」於事故發生當日跟他一起看了整日新聞台。「小掰」得知家人不幸逝世後心情很不好，數度流淚，更凌晨2點半叫張氏友人起床開客廳門，打開後「小掰」就一直看那個門。

牠很沉重，很沉重都不會快樂。每天都在等，出去都在固定地方看。

追思會上，「小掰」終於見到了女主人，牠馬上上前親吻幸存的張媽媽，前腳搭在張媽媽的肩上，似乎是想給她一個擁抱，場面傷感。

▲ 「小掰」親吻安慰幸存女主人。（影片截圖）

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張媽媽表示，「事發時感覺火車衝得很快，約10秒後又再緊急按喇叭，沒多久就「砰」一聲，前面8節車廂，車頭整個切一半。」

她憶述欲救女兒時的心酸經過。事故發生後，她爬出車廂尋找家人，發現家人都在第8節車廂的最前面，鐵板壓住他們身體，並壓在底下，孩子的腳已經整個斷掉。

當時她有試圖將女兒拉出來，可是搬不動。因為搬兩個鐵板時，她聽到下面有人說：「阿姨你可不可以不要搬動」。原來張媽媽的女兒下方還有其他人。後來她被送往醫院包紮，然後趕往殯儀館，先找到先生屍體，兩個子女的屍體直到晚上才辨認找到。

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責任編輯：羅嘉欣