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【大台改革】大股東黎瑞剛狠批TVB五大缺失　汪明荃認同大台老化：好少睇劇

娛樂 11:58 2021/04/08

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大股東黎瑞剛狠批TVB五大缺失，汪明荃認同大台老化：「好少睇劇！」

TVB大股東黎瑞剛昨日（4月8日）接受傳媒訪問時，公開狠批大台有五大缺失。身為TVB元老的汪阿姐汪明荃亦表示認同黎瑞剛所言，表示自己每個台都會看卻自認近年少看TVB劇集，又指TVB節目嚴重老化：「乜節目都加煮餸，好悶！」

事因有「中國梅鐸」之稱、持有無綫26%股權的公司Young Lion大股東的黎瑞剛近日接受傳媒訪問，表示對TVB的表現非常不滿意，過去是「迷失十年」，又指出他眼中無綫的「五大缺失」，包括節目老化、製作技術落後、內部山頭林立等。

【大台改革】大股東黎瑞剛力斥TVB近年缺失　狠批山頭文化+遠離年青觀眾

大股東黎瑞剛狠評TVB五大缺失。（經濟日報圖片）

汪明荃盼TVB改進

於行內打滾多年、貴為無綫元老之一的汪明荃，近日接受傳媒訪問回應有關黎瑞剛的言論。

她表示認同對方的意見，直指山頭文化的問題，有感內部山頭太多，令許多藝人失去機會。覺得藝員部與製作部應該緊密合作，才能發揮最大功用。

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汪阿姐在圈中的地位非凡。（instagram圖片）

對於「節目老化」，汪阿姐指TVB許多方面都有老化問題，全部都需要改善。

阿姐又直言：「晏晝、晚上乜節目都加煮餸，好悶！」她指近年已很少觀看劇集，大多看新聞為主，而且不只收看TVB，每個電視台都會看，包括CCTV。

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無綫的飲食節目一個接一個。（Facebook圖片）

對志偉有期望

汪阿姐又提到電視媒界已跟過去不同，近年觀眾除從電視外，亦會透過手機和平板去收看節目，認為TVB要針對年齡層和觀眾作出改變，否則難以扭轉。

汪阿姐讚揚TVB有個好底子，邀請曾志偉回巢後，確實能夠動員到不少「大卡士」回來幫忙：「大家要針對問題，大老闆開聲舊人要Upgrade，我也在不斷學習。」

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汪阿姐與MIRROR成員Edan關係友好。（instagram圖片）

汪阿姐有睇ViuTV

其實過去汪阿姐已非首次為TVB的福祉發聲，早於《萬千星輝頒獎典禮2017》節目上，已公開幫口為員工爭取福利、加人工，並希望公司能夠珍惜每位人才，呼籲不要再有「山頭文化」，獲得全場掌聲。

而其丈夫羅家英亦曾爆料，指汪阿姐在家會欣賞友台ViuTV的節目。

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家英哥爆料指汪阿姐平日也會看友台ViuTV的節目。（instagram圖片）

同場加映：陳勉良訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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