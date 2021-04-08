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【美食速報】「燒牛丼元祖」東京チカラめし6月攻港　Chikara Meshi平民價食日式燒肉丼【內附地址】

休閒消費 12:08 2021/04/08

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主打傳統燒肉風味的「燒牛丼元祖」東京チカラめしChikara Meshi，宣布將於6月登陸香港。（食店提供）

香港人到日本旅行都愛到某幾個著名連鎖品牌食一碗牛肉丼，即牛肉飯，繼大受歡迎的Sukiya すき家兩年前攻港後，主打傳統燒肉風味的「燒牛丼元祖」東京チカラめしChikara Meshi，亦宣布將於6月登陸香港，總算能暫時紓緩一下大家的思鄉愁。

東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）的大阪日本橋店更成了地標。（食店提供）

到日本旅行又豈能不吃一碗平民牛肉飯！好消息是日本超人氣過江龍「燒牛丼元祖」東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）將於2021年6月份正式登陸香港，選址旺角鬧市開設香港首間分店，店舖位於The FOREST商場地舖，肯定又成為下一間人龍店。

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東京チカラめし（Tokyo Chikara Meshi）被喻為「燒牛丼元祖」，主打日式燒牛肉丼及豚肉丼，有別於傳統汁煮牛肉丼，店內所有日式燒肉丼均以鐵板燒即叫即烤，燒至微焦後淋上特製醬汁，碳火香氣撲鼻。經過嚴格挑選的每塊烤肉均達指定厚度，香烤後口感十足，加上肉味香濃、肉汁豐盈，滿足感爆燈﹗

店內除有售各款燒牛肉丼及燒豚肉丼等主食多達20款選擇外，另可再配搭炸雞、味噌湯及蔬菜等，而且價錢將如日本設定的親民實惠。不過確實開幕日期尚未公布，大家要密切留意。

地址：香港旺角奶路臣街17號The FOREST地下

記者︰梁靜詩

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