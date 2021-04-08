【婆媳關係】相見好同住難　研究揭婆媳相處安全距離：至少1.5小時車程

▲ 日本一項研究揭婆媳相處安全距離為69.8公里，即約1.5小時車程。

婆媳關係自古難解，雙方成長於不同家庭，生活習慣、價值觀不同，同住的話容易發生磨擦。日本不動產資訊服務公司「athome」早前為此進行一項調查，揭露人妻心目中的婆媳安全距離。

新抱不願與奶奶同住

調查訪問了日本關西及關東地區620名25歲至49歲的已婚女性，邀請她們選擇理想的「婆媳安全距離」，結果有36.8%選擇「1至9公里」、20%選擇「10至19公里」，而期待與奶奶同住的新抱，只有1.8%。當中甚至有人妻選擇與奶奶相距1萬公里，約等於香港到加拿大的距離。

調查結果顯示，大部分人妻都不願跟奶奶同住。目前和奶奶同住的新抱，有近半曾有離婚念頭，當中有13.2%認為婆媳同住是夫妻感情不和睦的原因之一。日本公司「athome」在調查之後計算出「婆媳相處安全距離」為69.8公里，即約1.5小時車程，等於由新界西北至港島東的路程。

婆媳相處秘訣：避免正面衝突

正所謂相見好同住難，要維持婆媳關係良好，有63%人妻表示要「保持若即若離的關係」，亦有人表示要避免正面衝突，「把奶奶的抱怨當作耳邊風」是個好方法。

不是所有奶奶都如此「惡頂」，曾有網民大讚奶奶猶如「第二個媽媽」，列出與她同住的優點，包括幫忙湊小朋友、一手包辦家務、陪伴度過產前產後抑鬱等，令網民感到非常幸福。

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責任編輯：王明芳