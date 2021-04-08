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【旺暴判囚】涉2016年參與旺角暴動　29歲患癌漢認罪判囚3年

社會 11:54 2021/04/08

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2016年年初二旺角發生騷亂事件。（資料圖片）

2016年年初二旺角發生騷亂事件，事隔逾4年後，29歲患有淋巴癌的男子被起訴參與暴動罪，他早前在區域法院認罪，今（8日）被判監3年，即時入獄。暫委法官指，案發時集結人數遠超警員數目，有人向警員發起猛烈進攻及縱火，被告曾兩度投擲硬物及站在人群前方，已屬支持現場群眾行為，考慮到暴力規模及受襲人數，為保障公眾利益及執法者安全，須懲治犯案者及判處阻嚇性刑罰。

被告陳俊樂（29歲）報稱無業，他早前承認1項參與暴動罪。控罪指他於2016年2月9日在旺角豉油街，連同譚百熙及其他人參與暴動。

暫委法官王詩麗今判刑時指，案發時不少於10名軍裝警員在現場組成防線，惟現場集結人數遠超維持秩序的警員，有人向防線發起猛烈進攻，投擲硬物及縱火，現場亦更有的士車胎被點燃，幸好的士沒有爆炸，而現場人士當時為逃避罪責，亦戴上口罩。

暫委法官續引述案例指，須向滋事被告「迎頭棒喝」，防止同類事件再發生，否則社會須付上慘痛代價，又指1名沒有案底的青年干犯嚴重罪行，對國家及其家庭均屬悲劇。

暫委法官續指，本案被告當時兩度投擲硬物，與人群在街頭集結及站在前方，已屬支持現場群眾行為，而警方當時受襲及處於危險狀況，考慮到現場暴力規模及受襲人數，為保障公眾利益及執法者安全，須懲治犯案者及判處阻嚇性刑罰。

暫委法官又提及辯方的求情陳詞，指辯方提出被告患有急性淋巴白血病，惟暫委法官認為懲教署可提供合適醫療服務，亦有醫生會照顧及讓被告服用合適藥物，而且被告亦可循其他途徑申請減刑，故被告身體欠佳不是減刑理由。

暫委法官又指，辯方提出延遲起訴作減刑理由，惟辯方亦承認延遲起訴是因為被告須做手術，而非控方緣故。

暫委法官認為除了被告認罪外，並沒有其他減刑理由，遂判處監禁3年；另基於刑期超過2年及案情嚴重，緩刑並不適用，故判處被告即時入獄。

案情指，案發當日清晨約6時，有人在豉油街馬路聚集，縱火及投擲物品，被告在人群中兩度向警方防線投擲硬物。被告同年12月14日被捕，警誡下承認自己當時受現場氣氛感染，向警察掟過兩次磚。

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記者：王仁昌

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