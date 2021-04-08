  • 24°C
香港時間 : 2021408日 (週四) 12:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】林鄭月娥：正籌備「回港易」計劃擴展至廣東省以外城市

政治 12:06 2021/04/08

分享：

熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

行政長官林鄭月娥表示，正籌備將「回港易」的計劃擴大至廣東省以外的地方，同時亦會爭取外地認可本港接種的新冠疫苗，她指，相關工作有國際角度考慮，世衛已呼籲國際社會不要搞疫苗政治化和民族主義，相信在世衛認可國產疫苗後，會有利港府在海外政府疫苗認可工作。

林鄭月娥在立法會答問會上指，正籌備將「回港易」的計劃擴大至廣東省以外的地方，指內地其他地方同樣是低風險，沒理由有不同對待，她表示，有向中央和廣東省領導反映意見，探討如何有序讓兩地人民免檢疫、免隔離往來。

她表示，新冠疫苗接種計劃展開逾1個月，截至昨晚，突破50萬人接種第一劑疫苗，接種率7.5%，「不算理想」，因為在有充足配套下，仍未能呼籲更多市民接種，指政府已提出個別行業從業員接種疫苗後，可豁免定期檢測要求，惟這個具體誘因至今未能發揮效能。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

【新冠肺炎】「回港易」推出近2個月共有3.2萬人利用返港　平均每日560人
13:53 2021/01/20
【新冠肺炎】「回港易」推出近2個月共有3.2萬人利用返港　平均每日560人
【新冠肺炎】嚴謹防疫措施冀社會盡快回復正常　袁國勇稱非趕絕業界
12:02 2021/04/05
【新冠肺炎】嚴謹防疫措施冀社會盡快回復正常　袁國勇稱非趕絕業界
【新冠肺炎】有市民指欲提早打第二劑「復必泰」疫苗不果　醫管局稱已酌情應允
17:26 2021/04/05
【新冠肺炎】有市民指欲提早打第二劑「復必泰」疫苗不果　醫管局稱已酌情應允
【新冠肺炎】2宗源頭不明個案均涉屯門居民　2患者傳染期共走訪13處地方包括信和中心
今日 09:54
【新冠肺炎】2宗源頭不明個案均涉屯門居民　2患者傳染期共走訪13處地方包括信和中心
社會民生 林鄭月娥 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
16:10 2021/04/06
【出軌丈夫】拍拖結婚23年育有5歲子　丈夫屢出軌港媽崩潰：以為我哋係模範夫婦
【尋人記】昔日11歲家姐屋邨湊弟妹　35年後住私樓育2子成幸福全職媽
13:11 2021/04/07
【尋人記】昔日11歲家姐屋邨湊弟妹　35年後住私樓育2子成幸福全職媽
【良心老闆】葛民輝舉家搬離豪宅減開支　阿葛疫情下堅拒裁員
11:49 2021/04/07
【良心老闆】葛民輝舉家搬離豪宅減開支　阿葛疫情下堅拒裁員