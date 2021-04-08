【新冠肺炎】林鄭月娥：正籌備「回港易」計劃擴展至廣東省以外城市

行政長官林鄭月娥表示，正籌備將「回港易」的計劃擴大至廣東省以外的地方，同時亦會爭取外地認可本港接種的新冠疫苗，她指，相關工作有國際角度考慮，世衛已呼籲國際社會不要搞疫苗政治化和民族主義，相信在世衛認可國產疫苗後，會有利港府在海外政府疫苗認可工作。

林鄭月娥在立法會答問會上指，正籌備將「回港易」的計劃擴大至廣東省以外的地方，指內地其他地方同樣是低風險，沒理由有不同對待，她表示，有向中央和廣東省領導反映意見，探討如何有序讓兩地人民免檢疫、免隔離往來。

她表示，新冠疫苗接種計劃展開逾1個月，截至昨晚，突破50萬人接種第一劑疫苗，接種率7.5%，「不算理想」，因為在有充足配套下，仍未能呼籲更多市民接種，指政府已提出個別行業從業員接種疫苗後，可豁免定期檢測要求，惟這個具體誘因至今未能發揮效能。

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記者：林曉君