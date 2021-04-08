【無品遊客】西貢塔門迫爆遊客草叢遺尿片衛生巾　離島及鄉郊5日長假垃圾收集量逾190公噸

▲ 一連5日長假，離島及鄉郊垃圾收集量超過190公噸。

剛過去一連幾天長假，不少人都會乘機出走郊外，呼吸一下新鮮空氣，但郊遊時理應愛護環境。Facebook專頁「西貢牛」日前分享，長假期間西貢塔門一帶迫爆紥營人潮，幾個大型垃圾桶都被塞爆，剩餘的部分垃圾如膠樽、燒烤叉、口罩被隨意丟棄，衛生環境相當惡劣。

▲ （Facebook專頁「西貢牛」授權使用）

「西貢牛」在本周二（6日）發帖，分享長假期間塔門的環境衛生情形。專頁負責人5日到達塔門時，表示見到幾位年青人推著幾袋垃圾，傾談後得知年青人是要送草給塔門牛牛，同時執垃圾，並竟然在草叢中發現尿片及衛生巾：

年青人話喺草叢位執左好多BB屎片，M巾，我唔評論人嘅屎尿經血核唔核突啦 （人人感覺唔同，等於我覺得牛屎好清新健康）我只知條屎片、條M巾係分解唔到，唔可以做泥土嘅肥料。要扔就扔去垃圾桶啦～草叢唔係垃圾桶呀！

隨附帖文的還有幾張照片，包括「人牛對峙」的露營人群、垃圾桶被塞爆、風箏及口罩被掛在樹上及草叢堆中等情形：

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除了西貢之外，Facebook多個群組「香港突發事故報料區」、「大埔 TAI PO」、「香港人露營分享谷」接連幾天，也流傳著熱門郊遊勝地東龍島及蒲台島的情形。只見東龍島碼頭6個垃圾桶被全部塞爆，地上遺下一堆膠樽、外賣盒、濕紙巾等，相當誇張：

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網民留言不絕，紛紛聲討亂拋垃圾的行為，即睇：

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離島及鄉郊垃圾收集量逾190公噸

食物環境衞生署發言人表示，為應對復活節假期期間郊遊人士的需要，署方已過去五日（4月2日至4月6日）於離島及鄉郊加強垃圾收集及清掃服務，共收集超過190公噸垃圾，單計在長洲收集的垃圾量，就佔約170公噸。

4月2日至4月6日食環署在離島及鄉郊收集垃圾量如下：

長洲--約170公噸

塔門--約6公噸

東龍洲--約5公噸

蒲台島、深涌、荔枝莊、鹽田梓、橋咀洲及白腊等地--約15公噸

食環署發言人表示，留意到長假期期間不少市民會到訪離島及鄉郊，故根據各區實際情況，增加清理地方及清倒廢屑箱的次數，並加強潔淨服務，以保持地方整潔。發言人又呼籲市民前往離島及鄉郊時保持環境衞生，不要隨處亂拋垃圾，並妥善處理使用過的口罩及垃圾。

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責任編輯：羅嘉欣