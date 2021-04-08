【痛風飲食】減肥男疑痛風不敢吃海鮮豆腐？　營養師提供痛風飲食4個小貼士【內附詳情】

▲ 註冊營養師周詠苑提供痛風飲食4個小貼士。

Ben今年37歲，體重188磅，剛實行減磅一星期，我看他這幾天的飲食記錄，發現韓式炒粉絲、日式牛肉飯、揚州炒飯、肉醬意粉，幾乎全都是高脂食物；偶爾會喝清酒或白酒；其中的一晚火鍋，卻只見他吃魚丸、牛丸及烏冬；我還未開口說話，Ben已尷尬說自己跟得不太好。

以為痛風戒吃海鮮豆腐

我想他還未了解餐單的建議，便鼓勵他︰「不打緊，我們先重溫在外午餐的選擇吧，你可參考這裏……」我正想打開小冊子上的「外出飲食建議」講解，他卻打斷了我的話︰「其實我也知韓國餐宜選泡菜豆腐海鮮湯飯，日本餐宜選魚生飯或燒鯖魚定食，茶餐廳可選叉燒切雞飯。」

「全對！」我疑惑地問︰「但怎麼你又不是選吃這些？」

Ben支吾以對說︰「近來我的膝關節隱隱作痛，不知是否患上痛風？」

我問他︰「你有看醫生或作身體檢查嗎？尿酸的水平過高嗎？」

他答︰「沒有呢，我以為自己尚算後生，所以沒有習慣做身體檢查。」

「你本身的體重問題，也會增加膝關節負荷而出現退化性關節炎，你應去檢查一下確實是否患上痛風。那你是因為擔心患上痛風，就刻意避開海鮮、豆腐這些食物嗎？」我問。

「每次選擇食物也令我很煩惱，以為肉醬意粉、揚州炒飯這些不含太多肉類分量的，會是較佳選擇；前晚在家吃火鍋，眼見都是海鮮、豆腐、豆苗、菇類，也就不敢多吃。」

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痛風飲食4個小貼士

1.每日足夠清水

「你每天有飲用至少10杯清水嗎？」

「10杯？沒這麼多，4至5杯吧！」

「痛風是由於身體代謝普林（嘌呤）出現問題，血液因而積聚過量尿酸，過多的尿酸鹽沉積在關節，令關節發炎，並導致紅腫和痛楚。」我解釋。

2.限制飲用酒精

日常最重要是飲用足夠水份，以排走身體過多的尿酸結晶，同時要限制飲用酒精，因酒精可增加體內尿酸，亦會令身體脫水，導致血液內尿酸濃度增加，令痛風問題惡化。

▲ 連內臟進食的魚類，如沙甸魚、白飯魚等，痛風患者也不宜進食。（iStock圖片）

3.減喝老火湯及內臟

除酒精外，亦應減少飲用肉類熬製的老火湯，火鍋中的湯底經長時間翻滾，亦屬高普林食物；另外，應避免進食內臟食物，如豬膶、鵝肝、雞腎、牛雜、魚卵等，以及連內臟進食的魚類，如沙甸魚、白飯魚等。

4.發作時才停吃低至中度普林食物

海鮮、豆腐、冬菇、蘆筍、豆苗、菠菜這些大眾常認為痛風人士不宜進食的食物，事實上只含低至中度普林，日常可適量進食，只有在痛風發作期間，才建議暫停進食。

無論是痛風，抑或是退化性關節炎，減重均有利於改善病情，所以日常飲食上，仍應以低脂肪為首要考慮原則。

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）