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【黑白魔后】愛瑪史東+愛瑪湯遜影后鬥演技　展現《101斑點狗》經典反派另一面【有片】

娛樂 12:51 2021/04/08

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

迪士尼真人版電影《黑白魔后》（Cruella）將於5月28日上演。（《黑白魔后》劇照）

《星聲夢裡人》（La La Land）金像影后愛瑪史東（Emma Stone）在迪士尼真人電影《黑白魔后》（Cruella）內，破格變身《101斑點狗》的經典反派庫伊拉（Cruella），並與另一金像影后愛瑪湯遜（Emma Thompson）大鬥演技。

【黑白魔后】金像影后愛瑪史東演經典反派　華麗服飾展現70年代倫敦搖滾風潮【有片】

（《黑白魔后》劇照）

迪士尼繼《黑魔后》（Maleficent）系列叫好叫座後，另一經典大奸角即將以真人版登場。

新片《黑白魔后》（Cruella）以《101斑點狗》（One Hundred and One Dalmatians）內，專捉斑點小狗造皮草的惡魔庫伊拉Cruella de Vil為主角。

黑白魔后︱愛瑪史東化身時裝魔后　揭迪士尼經典反派成魔秘密【有片】

（《黑白魔后》海報）

而《黑白魔后》內Cruella de Vil這個史上最潮時裝魔后，由《星聲夢裡人》金像影后愛瑪史東（Emma Stone） 扮演。

戲內重金打造華麗場面，加上多件靚衫晒冷登場，一個令全球著魔嘅時裝潮流對決，將於5月28日上映。

同場加映：尹詩沛專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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