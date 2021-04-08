【恐怖意外】懶理手機玻璃貼碎裂照用　慳家女碎片插入骨致增生神經瘤

▲ 懶理手機玻璃貼碎裂照用，慳家女碎片插入骨致增生神經瘤。

為了避免刮花手機螢幕，不少人都會貼上玻璃保護貼，但部分人為慳錢，「Mon貼」爆裂都會照用。內地一名女子早前就被保護貼的碎片割傷拇指，她自行將碎片拔掉，但手指持續疼痛，檢查才發現有碎片殘留傷口內，更形成神經瘤。

根據內地傳媒報道，杭州一名35歲女子菲菲在過年前，收到丈夫送贈新手機作為禮物，並已貼上鋼化玻璃保護貼。早前她接電話時不慎把手機掉落在地上，導致屏幕裂開、玻璃貼碎裂，但手機仍能如常使用，加上覺得換保護貼太麻煩，於是未有更換便繼續使用。

某日，菲菲從手袋取出手機時，右手拇指被碎裂的保護貼刺傷，當時她自行將碎片拔掉，用水沖掉血跡，再貼上膠布止血。雖然傷口漸漸癒合，但手指痛楚並未減退，只要稍微碰到就疼痛萬分，完全沒法用力，但在醫院檢查後，卻沒有發現任何問題。

不過，由於手指痛楚日漸加劇，令菲菲無法正常生活、工作，無奈之下，她決定前往骨科門診。醫生發現她的傷口已完全癒合，表面並無問題，但只要輕輕按壓傷處，就產生劇痛，於是判斷手指內有碎片未除。

上月15日，菲菲接受手術，醫生發現其右手拇指有局部神經瘤增生，切開疤痕組織後，找到一塊5毫米x2毫米的保護貼碎片，最深處已插在指骨上，醫生即時為她取出碎片及切除神經瘤。

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浙江大學醫學院附屬第一醫院之江院區骨科副主任醫生盧薈表示，異物一旦在人體內長時間存留，會產生疤痕組織將其包裹，因為手指為淺層表面，且有豐富的神經末梢，特別敏感，故痛感會特別明顯。而事主手指上的碎片非常薄，所以超聲波檢查也未能發現。

醫生提醒，鋼化玻璃保護貼非常堅硬，一旦碎裂，「殺傷力」幾乎等同於玻璃，且保護貼碎裂後一般不會整塊脫落，還會繼續貼在屏幕上，但碎片容易翹起，容易刺傷使用者雙手。醫生建議，如鋼化玻璃貼碎裂，應立即整片撕掉，處理時也要小心，避免刺傷手指，如嚴重刺傷，應及早到醫院處理。

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責任編輯：羅嘉欣