【無限斜棟有限公司】陳卓賢+盧慧敏拍劇撮合姻緣　黃定謙證一對戀人沒有因私忘公　

▲ 陳卓賢盧慧敏黃定謙與影帝影后同場對戲獲益良多。

ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》由3位年輕演員陳卓賢（Ian）、盧慧敏（Amy）及黃定謙（Himmy）領導主演，三人更有機會在《無限斜棟有限公司》與太保、葉童、黃光亮、區嘉雯等好戲之人演對手戲，三位作為新晉演員均表示獲益良多。

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▲ 劇情講述三人合力經營「無限斜棟有限公司」。（湯炳強 攝）

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感恩能與前輩合作

Ian表示，拍《無限斜棟有限公司》最深刻是黃光亮戲裏戲外的反差：「他外表很惡很嚴肅，但拍劇時會和我們一起玩，也是位很照顧我們的前輩，經常請客、告訴我們從前拍劇的事。」

▲ Ian最深刻黃光亮戲裏戲外的反差。（湯炳強 攝）

Amy則對區嘉雯幫助自己入戲最為感動：「故事入面陳家晞有位表姨，由區嘉雯小姐飾演，她是位經驗豐富的資深演員，有一幕我會失去表姨，拍攝前我們沒太多交流，但她以一個很像家人的身份捉著我的手，告訴我等下用驚情緒方面，令我很容易代入她是我親戚。」

Ian爆料指Amy在鏡頭後很容易緊張：「但一埋位便能投入。」Himmy補充：「只因為她重視這件事。」Amy解釋緊張原因：「大家可能在Roll機前會見到我很緊張，因為驚阻收工！」

▲ Amy最驚阻收工。（湯炳強 攝）

Himmy大讚太保貴為金像獎影帝卻毫無架子：「和他合作非常難忘因為劇中他有很多難處理的對白，但他在演繹時，用眼神已能交戲，即使用平淡的語氣也很有影響力。他也分享很多從前到台灣和拍動作片的經驗。他也很喜歡我們三個，經常叫我們到台灣拍東西。」

Ian補充：「太保哥甚至拿了我們的聯繫方式，經常傳動態圖片給我們。」

▲ Himmy」未試過拍劇有這麼多福利。（湯炳強 攝）

Himmy還不忘幽默，笑言與另一「前輩」Ian合作最開心：「未試過拍劇有這麼多福利，以前拍戲很少人會買東西探班，但和Ian拍劇很不同，經常很多人買好吃的探班，也會關照我們，很多叉燒食，真的很深刻，因為通常都是演員自己萬歲，很少是粉絲探班，害我也吃肥了。」

▲ 劇中三人關係複雜。（湯炳強 攝）

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現實的無限斜棟

在劇中，無限斜棟有限公司助人解決所有困難，在現實中，三位主角也有想解決的事情。問如果世上真的有無限斜棟有限公司，最想幫他們做甚麼？

本身怕麻煩別人的Himmy稱：「希望它幫我解決不夠錢的問題，幫我投資令錢變大。」

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至於Amy則會到公司見工，此時Ian霸氣表示：「我會買起這間公司再請他們！」當問到Ian是否夠錢能買起一間公司時，Ian表示：「唯有努力工作，在此呼籲廣告客戶。」，相當幽默。

不介意當電燈膽

提到Ian與Amy疑因為拍《無限斜棟有限公司》時撻著，Himmy開玩笑為他們解圍說：「為甚麼不是我？」

Himmy更力證二人工作時非常認真：「沒有發現他們戀上，因為我們三個也過電。因為拍劇前有一起上堂，排戲後大家也變得熟稔，加上Amy是很『佬』的一個女生，對甚麼都無所謂，所以大家都玩在一起。」

▲ 最緊要開心。（湯炳強 攝）

對於工作時會被指為電燈膽，Himmy大方表示：「我從來不介意，他們開心便好。」

Ian與Amy的戀情曝光後，曾有報道指Ian為拍拖缺席新城頒獎禮，他坦言為此有點不開心：「有小小不開心，但不是關於戀情，可能大家發揮了創意，例如我為拍拖而怎樣，這方面會較不開心，覺得拍拖很正常，只要不影響工作，但當初有報道說我拍拖而不工作，是這方面有點不開心，因為我不是這樣的人。」

衣飾 : Initial（陳卓賢）、Chanel（盧慧敏）、La esperiencia（黃定謙）

髮型 : Him Ng @ The Attic（盧慧敏）

化妝 : Jenny Shih（盧慧敏）

記者：鄭嘉瑤

同場加映：陳卓賢顧定軒訪問