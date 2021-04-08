【食不安心】網購雞肉腸現蛆蟲賣家只願賠錢拒道歉　受害買家不接受賠償：拿錢堵我的嘴？

▲ 網購雞肉腸驚現過百條蛆蟲。

網購食物要小心！日前內地一名女子網購雞肉腸時，發現雞肉腸包裝內有過百條蛆蟲，且肉質發黑，非常嘔心。受害買家隨即向店舖客服要求道歉，但對方拒絕公開道歉，只願意賠1000元了事並要求刪除負評。對此，事主表示拒絕。

事主於微博發文，指自己日前在網購平台上購入了4包「良品鋪子」的低脂雞肉腸。打開準備食用時，卻發現雞肉腸的獨立包裝有破損痕跡，而且已經長滿蛆蟲。

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從事主拍攝的影片可見，全條雞肉腸都佈滿白色蛆蟲，目測逾過百條。而蛆蟲較多的一邊肉質已發黑。據外包裝袋顯示，產品生產日期為1月30日，保質期180 日，即代表該產品並未過期。

我今天打開的時候，拿出來，有蛆跳到了我手上，就跟那個橡皮筋彈你的感覺。就…然後，是不是沒啥肉，蛆都吃不飽，怪瘦的。

事主隨即向賣家投訴，並要求道歉。經多番協商，賣家指願意賠償1000元，但要求事主要刪除負評、不再追究良品鋪子的任何責任、不再到其他渠道二次投訴、在網上發文投訴，同時拒絕公開道歉。

事主對此感到非常不滿，她認為「道歉和賠償都是賣家應該做的，而不是賠償了一千元就可以站在高處頤指氣使地勒令她刪帖刪評論，粉飾太平。」於是她拒絕賣家提出的方案。

法規都要求商家至少賠1000元，但我也不想要這1000元，我要商家道歉，拒絕賠償。又不道歉，又不讓我反饋，食品安全的問題還要拿錢堵我的嘴。我是拒絕的。

她又指，就算獲得賠償也不會要這筆錢，會以抽獎的形式把錢分給網友。

好像我舉報就是為了拿錢一樣。我們的初衷難道不是為了保證自己吃的零食的安全性嗎！

至於為什麼不能公開道歉，客服回覆指，「產品包裝問題都是設備直接打包，產品包裝導致的質量問題，可能沒有辦法公開道歉。」

良品鋪子期後發布聲明，指產品出廠檢驗報告合格。可導致食物變質的原因較多，通過消費者提供的圖片信息預測，有可能是物流運輸造成的包裝袋破損、或產品封口不嚴、或開袋長時間未食用等方面原因。企業高度重視，已成立調查小組。

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責任編輯：羅嘉欣