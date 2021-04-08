【盼你賞面】黃文慧拍《嚦咕嚦咕新年財》NG 50次　半生奉獻演戲不婚照顧雙親

▲ 黃文慧樂於享受當綠葉。

由「武打女星」楊盼盼主持的香港開電視節目《盼你賞面》，即將播出一集邀請了資深演員黃文慧任嘉賓，楊盼盼為好友黃文慧炮製「上海百頁結」，令她大讚好吃，黃文慧表示感恩遇上楊盼盼這位好知己，席上更自爆拍經典電影《嚦咕嚦咕新年財》NG 50次的趣事。

黃文慧早於1966年便出道拍電影，至68年加入TVB成藝人，後曾投身不同電視台工作。而楊盼盼跟黃文慧識於微時，於70代的《萍蹤俠影錄》合作後繼而成為好友。

▲ 黃文慧接受楊盼盼訪問。（香港開電視提供）

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黃文慧節目中自言入行時候比較坎坷，出道時跟公司簽約未夠一年，便遇上香港暴動，失去公司做靠山，沒有工作。惟有跟隨另一劇團到星馬泰登台數月，再回港到電視台面試，終成為電視台演員。

雖然黃文慧在幕前多演「綠葉」角色，但性格樂天的她未有不開心，她說：「其實有份參與演出，任何角色我都會好滿意。」

劉德華幫手揸貓紙

黃文慧演出過不少經典角色，當中在電影《嚦咕嚦咕新年財》飾演劉德華與古天樂媽媽一角，其角色是患有阿茲海默症，演技令人印象深刻。

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黃文慧透露當年拍攝該電影的趣事：「有一個鏡頭，我要由3番開始數、講對白，3番幾多錢、4番幾多錢，拍這個鏡頭等到天光才拍，當時人好疲勞、又緊張，完全記不到對白，Take了50次都不行。」

她指幸好有「兒子」劉德華幫助。「他都好錫我，拿著張紙在鏡頭後面提我，不過我都是讀不來。死啦！點收科呢，最後導演好嘢，Close up只拍我個口，我可以拿著張紙來讀。」

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早期黃文慧在電視台多演反派為主，其中1983年監製王天林點名叫黃文慧飾演《射鵰英雄傳》的梅超風，因此成為經典，在內地更是極受歡迎，至今仍有不少內地觀眾稱她「梅大姐」。

曾照顧腦退化症母親

黃文慧有6個兄弟姊妹，均已成家立室，其中弟弟黃樹棠同是資深演員，黃文慧卻一直保持單身，與父母同住。

▲ 黃文慧熱愛演藝工作。

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她曾在其他訪問稱年青時為事業搏殺，錯過結婚生子的機會，後來黃文慧媽媽患上腦退化症，她便一直跟父母同住並貼身照顧，母親88歲過身，隔幾年父親也離世。

黃文慧當時曾因感孤單而不適應，更曾萌輕生念頭，後來被求生本能意識而清醒過來，她亦試過酗酒、賭博，最後明白不能墮落，故寄情影視及舞台劇工作，繼續為觀眾帶來好戲。

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