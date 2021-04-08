【美食速報】Starbucks推3款夏日冰凍茶飲　鳳梨烏龍茶果味濃透心涼

▲ Starbucks推出3 款夏日凍飲，包括這款鳳梨禪沁烏龍茶(售價37元)，以鳳梨做主角，果香味十足。(餐廳提供)

夏日將至，香港星巴克推出3款夏日限定輕盈Teavana茶飲，將全新花香撲鼻的禪雲烏龍茶，以及麥香馥郁的金絲紅茶優質原片茶葉作茶底，融合各種食材製作冰涼茶飲，款式包括鳳梨禪沁烏龍茶、三重金絲燕麥奶紅茶、可可金絲燕麥奶紅茶，各自特色。

第一款的鳳梨禪沁烏龍茶(售價37元)，以Teavana禪雲烏龍茶作茶底，注入鳳梨果肉醬及蜂香糖漿，清甜果香在口中爆發，帶來豐富口感和清爽的味覺體驗。茶飲頂層以絲滑的蜂香鮮奶泡沫點綴，平衡烏龍茶的澀味，充滿香甜的水果風味。

另外兩款茶飲，是以燕麥奶調製，更採用Teavana金絲紅茶的優質原片茶葉為基調，其中的三重金絲燕麥奶紅茶(售價39元)，配搭燕麥奶帶出金絲紅茶本身的麥芽風味。茶飲面層加上茶香綿雲泡沫，入口豐盈軟滑。最後以鬆脆的茶香金絲脆脆作結，入口滿有層次感。

▲ 三重金絲燕麥奶紅茶(售價39元)(餐廳提供)

另外一款就適合嚐甜人士，這款可可金絲燕麥奶紅茶(售價39元)，同樣以Teavana金絲紅茶及燕麥奶調製而成，再加入濃厚朱古力醬，完美配搭金絲紅茶本身的麥芽風味，面層更蓋上茶香綿雲泡沫，並撒上茶香金絲脆脆，散發三重茶香，讓你細味杯中甜蜜風味。

▲ 可可金絲燕麥奶紅茶(售價39元)(餐廳提供)

記者：招美寶