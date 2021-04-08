【暴動判刑】涉襲擊女途人認暴動罪　16歲男生被判教導所兼賠償3000元

▲ 被告今日被判入教導所兼賠償3000元。（經濟日報資料圖片）

去年5月24日有人發起示威反對《港區國安法》，有人在灣仔及天后一帶設路障堵路，1名女途人路經並自發清理路障，期間遭數人包圍及襲擊，其中1名16歲男生涉腳踢女途人被捕。涉案男生早前承認1項暴動罪，今（8日）於區域法院被判入教導所及賠償事主3,000元。法官判刑時指，被告在內的6人行為橫蠻、不由分說便施襲，對公眾構成威脅，但被告非主導者，報告亦正面，故判入教導所。

被告為1名黃姓男生，案發時16歲，現年17歲，他早前承認於2020年5月24日，在天后琉璃街附近的興發街參與暴動。

案情指，案發當天有人抗議《港區國安法》的實施及在灣仔設置路障及損壞設施，女事主X前往灣仔工作，途中路經天后，看見馬路有人架設路障、阻塞交通，X於是上前移走路障，但包括被告在內的數人再次架設路障，X再移開路障時卻受到包圍，有人以竹枝襲擊及推倒X在地，期間被告曾腳踢X兩次。

案情續指，及後有人大叫「警察」，眾人四散，X起身追趕並成功截停被告。X下唇瘀傷及血腫、右肘擦傷、右後臀觸痛及擦傷等，一週後仍有疼痛再接受治療，並接種破傷風疫苗。

控方今指會要求被告賠償9,000元，但收據則仍在準備中。法官姚勳智表示，上次得知被告可賠償1,000元，辯方稱會維持可在保釋金扣除的說法。但法官認為差距甚大，辯方則強調被告參與程度輕，法官終決定頒3,000元賠償令，強調做法無阻事主經民事訴訟索償。

法官姚勳智判刑時引述辯方求情時指，被告一時衝動腳踢事主，事後後悔，而且知道已無法成為消防員，悔不當初，亦願意賠償。

法官認為案發地點參與的人數較少，包括被告在內的6人阻撓事主，行為橫蠻、不由分說便施襲，對公眾構成威脅，可判4年監禁。

法官強調，案情嚴重的話，被告年輕的因素則會給予較少比重，但法官亦表示考慮到被告並非主導者，而且教導所報告正面，教導所為合適判刑，並須賠償3,000元，2個月內支付。

法官最後寄語被告在教導所學習一技之長，之後回饋社會及孝順父母。

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記者：林欣樂