【尋人記】30年前英皇書院「電腦王子」無悔重讀　今變兩子之父大仔做師弟成IT尖子

▲ 30年前的英皇書院「電腦王子」崔永健，現在已是兩子之父。

本周首播的TVB新節目《尋人記》，由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持，在茫茫人海中尋找八、九十年代的新聞故事主角，對比他們的今昔生活。第三集方東昇就尋訪1991年、在英皇書院就讀中七的「電腦王子」崔永健，他無悔為鑽研電腦而重讀2年。

《尋人記》第三集主角崔永健曾於1991年《星期一檔案》受訪，他當年是中西區男校英皇書院的中七學生，未升上中七前是電腦學會的主力搞手，遇上學校開放日或校外公開比賽，他也會花心思設計一些特別的作品展覽。

當時的英皇書院電腦科主任林煒，大讚他的作品水準相當高，甚至有大專學生認為他的作品可當作大專論文功課。林老師指崔永健是電腦迷，對電腦有相當的天賦︰

有時需要編寫電腦程式，他可能從未接觸，可以一晚讀完一本書，翌日可以完成。我想其他同學沒恆心，也沒本事完成。

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母校英皇書院助尋人

崔永健在學校被人稱為「電腦神童」或「電腦王子」，對於這些稱號，他謙稱「都是褒獎的說話」。他的電腦知識大多是自學，當年曾為一間人造手飾公司編寫軟件，方便公司在會計、人事管理及零售方面電腦化，因而賺得2.1萬元。他不時為鑽研程式而通宵對住電腦，自言因此上堂會瞌眼瞓，對不起老師。

方東昇在網上世界找不到這位「電腦王子」，於是向英皇書院查詢。英皇書院副校長林之鏏指出，有崔永健當年的地址及電話號碼，但電話現已打不通，副校長也向校內不同年資的老師打聽，也說對他沒印象。

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不過，4日後方東昇等人接到一個電話，成功相約崔永健父子在英皇書院見面。崔永健回到母校急不及待參觀電腦室，他說︰

感覺是這麼快就30年，轉瞬間……以前上電腦堂一開始要等很長時間開機。

無悔為鑽研電腦重讀

崔永健與兩個兒子重溫1991年《星期一檔案》，看他的受訪片段。他在中五會考那年，設計了一個機械人控制儀器，得到一個公開賽特獎，有機會去新加坡與其他國家的青少年一起切磋電腦。可是由於他花太多時間鑽研電腦，會考成績不理想，因而自願留級重讀，到中七又重蹈覆轍留級一年。他當年表示︰

兩年重讀時間，我追尋另一樣知識，每個人的取向都不同，我得著了別人沒有的，所以我不覺得可惜後悔。

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細仔看到爸爸當年的受訪片段後大感「好搞笑」，指爸爸很專注電腦卻忘記溫書，結果重讀兩年。大仔表示欣賞爸爸重讀兩年的經歷，笑言希望自己不會如此。崔永健回憶年少的美好︰

我追求知識時，去深水埗買了電腦書，自己一個行到對面快餐店，一邊吃漢堡包，一邊看書，那一刻就是最浪漫。

兒子遺傳基因IT強

大學修讀電腦的崔永健，現在亦從事與電腦有關的工作。兩個兒子都遺傳爸爸的基因，都是「電腦小王子」，崔永健感覺他們更厲害。大仔自己寫程式、製作伺服器，甚至主持外國論壇，與世界各地的網民交流電腦科技、遊戲等，而就讀小學的細仔已自製機械人。

崔永健一直提防私隱外洩問題，難怪方東昇在互聯網搜尋不到他。不過，因崔永健的大仔都是就讀英皇書院，一份英文報章7年前訪問過他，為了喜歡砌積木的兒子，開設了一間積木公司。有英皇書院老師看到男孩的樣子很熟悉，發現曾教過他，核對學生的父親姓名正是崔永健。

當崔永健收到副校長的來電，最初以為兒子「大件事」，後來才知道真相，驚嘆這個尋人故事︰

聽到這個故事我都覺得很神奇，竟然可以找到，對我而言是一件很特別的事。

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責任編輯：王明芳