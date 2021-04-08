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【整容疑雲】37歲李彩華屢被諷「膠樣」　Rain放童年照力證樣貌零加工【多圖】

娛樂 14:40 2021/04/08

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李彩華被指膠樣面目全非，放童年照力證樣貌純天然。

李彩華（Rain）近年主力中國市場兼移居內地，發展不俗。不過久未在港露面的李彩華被網民指其容貌與初出道時相距甚遠，涉整容疑雲。雖然阿Rain未有開腔澄清，但她特意在抖音分享童年照，估計想為整容傳聞解畫。

現年37歲的Rain於14歲入行做模特兒，後來在2000年簽約做歌手，最為人熟悉的歌曲就是《你唔愛我啦》，被指是「一曲走天涯」的代表。後來於2006年，她由李彩樺改名為現名李彩華後，轉投內地市場，拍攝多部劇集並開始在內地走紅。

【閃結閃離】李彩華宣布與內地富商老公離婚 李彩華：離婚不涉及第三者

幸好李彩華的身材沒有太大轉變。（微博圖片）

在感情方面，李彩華於去年9月宣布與結婚僅19個月的內地富商黃彥書離婚，當時解釋因為新冠肺炎的關係，二人分隔兩地無法見面，令感情轉淡，決定分手。

【李彩華小背心】黃嘉樂女友操刀拍性感寫真　Rain曾為父母還債現為過億身家人妻【多圖】

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回復單身後的Rain未受情傷影響，仍不時在微博分享照片，不過近年卻多次傳出整容之說。

常被網民指整容

每隔數個月，阿Rain近照中的樣貌都略有不同，近期的照片鼻翼明顯變窄，蘋果肌非常突出，嘴唇的形狀與過往亦有不同，Rain的表情更呈「膠」狀，非常不自然。

【一曲走天涯】李彩華重提初入行秘辛　Rain盼《你唔愛我啦》可唱到90歲

李彩華的兒時照。（抖音圖片）

雖然她有開美肌及美顏效果拍照，但她的表情實在難以說得過去，所以近日再傳出她的整容之說。阿Rain未有現身說法，但她在抖音貼出一張童年照片，相中的她鼻子確實筆挺，估計她希望借舊照來澄清整容傳聞。

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近年全力赴內地掘金的李彩華，早憑劇集《回家的誘惑》走紅，劇接劇工作不斷，曾被指3年間吸金過億。李彩華跟母親感情要好，提過母親是其理財顧問，最愛買磚頭保值，至少持有4個物業，未結婚前身家估計已8,000萬元！

同場加映：姚子羚訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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