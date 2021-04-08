林鄭爆當年爭取選委提名票曾「捱駡」

▲ 特首林鄭月娥曾為取得足夠選委會提名票「捱罵」。（馮漢柱攝）

人大出手完善香港的選舉制度，日後立法會參選人要先取得選舉委員會5大界別的提名，才能「入閘」參選。民主黨前主席劉慧卿曾形容，若民主派日後參選要向建制派拿提名是種「屈辱」，會令他們變得無尊嚴，認為民主派不應參選。特首林鄭月娥今日反駁劉慧卿，直指劉的說法「完全不正確」，強調向選委會取提名票「不是屈辱」！

林鄭月娥今日在立法會答問大會，不點名批評劉慧卿的有關說法，「說這句說話的人根本不理解選舉和民主精神」，林鄭認為，任何投身政治工作，願意拋身出來參與選舉的人，不應該認定取提名票是種屈辱。

她更以自身4年前參選特首的經歷作為例子，透露當年為取得選委會足夠的提名票「入閘」，雖然明知道有三百多名選委曾公開表明不會投票給她，但她仍親自與他們會面，並在會面中「十分謙卑地」向他們解釋自己的理念和具備甚麼治港經驗，「希望爭取多一票就一票提名」，指自己「從來沒有這種屈辱的感覺」。不過，她笑言，其實當時是很難堪，透露與有關選委會面時曾被迫「捱罵」，「叫你夜晚9點去邊到啦」。她最後反問，要求立法會參選人向選委會5大界別取提名票「怎可能是屈辱呢」？

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