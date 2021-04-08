【真‧三國無双】林雪被讚神還原董卓　跟古天樂同爭美人貂蟬

▲ 林雪跟古天樂同演三國英雄。

古天樂、劉嘉玲、呂良偉等主演《真‧三國無双》於4月29日在港上映。耗資三億港元製作《真‧三國無双》，眾英雄造型全部打造精美，當中被網民一致讚賞神還原「董卓」的林雪，無論在造型、以致電影中的演繹，都演活了性情殘暴、荒淫的「董卓」。

不過神還原的背後其實非常辛苦，經歷炎夏外景及悶熱廠景拍攝的雪哥更形容係折磨。雪哥炎夏着古裝，要黐鬚、戴頭飾及披幾層戲服，場場戲大汗叠細汗。

問他為何當初肯演「董卓」他笑說：「我接戲時首先看看造型，咦？這個不就是我？，當然導演好有誠意，傾角色時真是做足準備。」

▲ 演暴君董卓。

拍披甲上陣的戰爭場面，雪哥演繹得極威武，其實他身穿的黃金戰衣相當重，又要拿著巨大的鋸齒刀策馬殺敵，少不免損手爛腳，雪哥指：「拍古裝講不辛苦是呃人，在新西蘭騎的馬本身是野外放牧，不易馴服，一轉彎如將我成個人拋落地，扭到了腰，幸好有個當地馬伕扶著我，不過拍出來真的好好睇，辛苦都值得。」

▲ 不乏殺敵場面。

「董卓」在《三國演義》中要跟戰神「呂布」（古天樂 飾）爭閉月美人「貂蟬」（娜扎 飾），雪哥笑說：「呂布那可以跟我爭？全部都是他的！」

雪哥這次因為好色暴君「董卓」而艷福不淺，他稱拍攝時正值暑假十分酷熱，拍外景固然熱，廠景又無冷氣，所以拍攝被幾位艷女大包圍的廠景戲份，雪哥揚言頂不順：「女演員着到很薄，大家都出汗，人有體味，多靚女都好，我覺得是一種折磨，我人不挑剔，但味覺幾挑剔。」

