【新冠肺炎】本港新增10宗確診個案　2宗本地感染包括一名7旬屯門婦源頭不明

▲ 本港今日新增10人確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(8日)新增10宗確診個案，8宗輸入個案，餘下2宗本地個案，有1人屬感染源頭不明，涉及一名70歲患嫗，獨居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，日前因跌倒受傷入院，經院方篩查檢測後證實陽性結果。

患嫗家人親友每周都會上門探望，其親友未有錄得初步確診。衞生防護中心昨日(7日)稱，患嫗與昨日另一名不明源頭確診個案單位相隔一層，但不同座向，料經由親友探訪傳播感染機會較大。詳情請見【下一頁】

至於另一宗本地個案涉及一名3歲女童，4月6日發燒，最後上學日為3月25日，屬早前第11494宗確診33歲男子及第11502宗確診5歲男童的同住家人，居於將軍澳將軍澳村。

另外8宗輸入個案均屬外籍傭工，大部分於菲律賓抵港，有6人檢出帶有變種病毒「N501Y」。衞生防護中心今日亦錄得約10宗初步確診個案。

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責任編輯：陳正怡