【糖街製片廠】驚慄電影與體驗館結合　葛民輝：另類新體驗

▲ 《糖街製片廠》

由劉翁執導，葛民輝、鄒凱光、黃溢濠、楊柳青、岑珈其、陳漢娜、蘇皓兒、邵音音等人主演的電影《糖街製片廠》，創先河以玩樂體驗館延伸電影製作，開設《糖街製片廠》驚慄電影體驗館，該館早前舉行開幕禮，60多名分別來自香港各界的KOL，以及藝人Kevin Boy兄劉浩龍等出席。

有份參演《糖街製片廠》的葛民輝說：「玩完驚慄電影體驗館再睇戲，成件事即刻好立體，今次嘅電影體驗館會係香港電影實驗起點，實驗成功與否，視乎香港人如何參與，好希望《糖街製片廠》可以為香港電影打造另類出路。 」

阿葛當日同場主持「港產CULT片溝出電影新”鬼”道？」研究會，與導演劉翁、女主角楊柳青、男主角黃溢濠及體驗館老闆兼特技化妝師GARY CHAN夫婦一同探討香港電影是否已死，以及香港CULT片及體驗館模式是否電影新出路。

葛民輝說：「CULT片講求是實驗精神，實驗一些你沒法想像的事，好像《糖街製片廠》驚慄電影體驗館一樣，將體驗結合電影，咁就可以好好玩。」

導演劉翁補充現今科技發達，戲院可以有4D設備，甚至現時新興的裸3D， 但最重要還是你想觀眾如何體驗驚慄：「只是看一個故事可能很薄弱，但結合一個驚慄電影體驗，每部分都是故事的一塊拼圖，由觀眾將拼圖整合完滿，整個故事就變得好好玩。」

女主角楊柳青及男主角黃溢濠在研討會中大談參與《糖街製片廠》製作，指影片由題材至上映策略都打破他們對一貫電影想像，黃溢濠稱：「尤其疫情的衝擊，作為演員都反思如何可以打破自己牢固的框框，亦是一個好好的成長過程，對娛樂的想像可以更闊。」