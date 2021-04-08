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【賞你住】市民4月9日起可憑收據預訂參與酒店staycation　一文看清10大注意事項

社會 15:06 2021/04/08

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

市民4月9日起可憑收據預訂參與酒店staycation

旅發局推出「賞你住」計劃， 市民在本地消費滿800元，可換取500元酒店住宿優惠，明日（9日）10時起可憑最多2張消費收據直接向參與酒店預訂所有500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，涵蓋本地約140間酒店，名額2萬個。

市民儲收據和預訂酒店要注意甚麼？點擊圖片即睇「賞你住」10問10答：

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旅發局指，參與酒店提供各式各樣住宿計劃，涵蓋親子、情侶、美食等不同主題，當中既有等同免費的「超值之選」，亦有節目豐富的「豪華之選」，而不同計劃更提供餐飲折扣或回贈、水療優惠、景點門票等，先到先得，額滿即止。

點擊圖片即睇「賞你住」換領方法：

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「賞你住」重要資訊

  • 儲消費收據：2021年3月26日至5月31日
  • 向酒店預訂：2021年4 月9日上午10時起至5 月31日
  • 酒店住宿期：2021年4月9日至6月2日 (須於5月31日或之前登記入住）

「賞你住」查詢方法

  • 活動網站：HolidayHK.com/zh-hk/staycationdelights
  • 熱線電話：2807 6500 (星期一至五早上9時至下午6時，星期六早上9時至下午1時，公眾假期及星期日除外）
  • 查詢電郵：staycation_delights@hktb.com

點擊圖片即睇參與酒店名單：

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記者：陳曉瑩

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