【移民棄養】龜遭棄養成移民潮下犧牲者　亂放水池沒糧食受感染變催命符

▲ 近年本港出現移民潮，當中很多龜隻遭棄養成移民潮下犧牲者。

移民潮下，不少寵物成為犧牲者，有不負責任的主人棄養牠們。近年，貓狗之外，在兩棲及爬蟲類寵物中，尤其龜棄養個案急升。兩棲及爬蟲協會過去幾日收到近20隻棄養龜，協會緊急呼籲望大眾支持領養。協會幹事道出無奈的景況，基於物種及不同國家規限，有多類龜隻未能移民，被主人胡亂棄養，「放生」等同「放死」。

未能帶同寵物龜移民

很多人視寵物如家人！移民怎能不與家人同行呢？然而現實有阻礙，受有關「瀕危物種」、「外來入侵物種」等條例限制，有不少寵物龜未能移民去。香港兩棲及爬行動物保育基金香港兩棲及爬蟲協會（下稱︰兩棲及爬蟲協會）領養部幹事黃朗研（Victor）指出，在2020年開始，協會接收因移民而棄養的動物日增。之前每年只有「10單8單」因移民而棄養，現時平均每星期有3至4宗，有移民原因之外，亦有不同藉口，如家中有BB出世、生肖不夾等。

▲ 被棄的黃緣閉殼龜獲救，現休養中。（受訪者提供）

在移民潮下，兩棲及爬蟲動物中，龜的棄養數字較其他動物如蛙、蛇、蜥蜴等多，可能基於體型問題，寵物主人未能較輕易找親友接收領養。加上，Victor指出︰

港人較常飼養的草龜、斑龜、盾臂龜等屬瀕危物種類別，而巴西龜在不少國家都列入為外來入侵物種，以上皆不允許入境，主人迫於無奈未能帶同寵物移民。

當然主要視乎國家，Victor得知有朋友成功將巴西龜帶同日本去。

▲ 黃緣閉殼龜被主人棄於池中，牠不諳水性，拼命扶著水管支撐保命。（受訪者提供）

水池多棄龜如「放死」

現時位於觀塘工廈的兩棲及爬蟲協會總部有多達約300隻動物，面臨爆滿。當中除了棄養個案外，亦有的是漁護署轉介等。協會近日救助很多被棄動物，包括臨近夏天，到公園救起水池的龜。這些水池棄龜比過往多，估計跟移民潮有關。Victor解釋公園水池多屬觀賞用途，不宜擅自加入其他物種，池內沒有設備，過瀘系統不足以應付適合龜隻的生活環境，加上沒有餵飼，被棄的池中龜會因而患病，甚至死亡。

▲ 香港兩棲及爬行動物保育基金香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研。（受訪者提供）

他分享個案，有一隻黃緣閉殼龜被主人棄於池中，其實牠不諳水性，牠被發現時是拼命扶著水管支撐，現時休養中，Victor指該品種龜有40至50歲壽命，被棄的龜已是年老級的「婆婆」。另一被棄池中的飛河龜就沒有那麼幸運，估計只有3、4歲的牠，被發現時身體已潰爛，救不到而亡。

水池龜大部分都會病，病了就要看獸醫治療。放生等同放死！被棄的患病受傷寵物愈來愈多，救不到好大無力感。

▲ 巴西龜斷手及腳掌。（受訪者提供）

不能帶同移民 請代找主人

Victor呼籲主人要移民或不同原因而不要龜隻等寵物，請將牠們交給他人繼續愛牠們。

不可以扼殺牠們生存機會，動物往往最無辜，被傷害了都依然無條件信任人類。作為人類，有時候好慚愧。

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拯救回來的被棄動物，協會職員及義工會照顧牠們，隔離牠們以便觀察了解是否適合被領養，協會希望「每一隻寵物都能找到承諾愛錫牠們一生一世的主人」。現時有約20隻巴西龜可出領養。當中有不少人欲領養，包括有家長表示女兒想領養一隻小型巴西龜。有意領養的市民，不論大人及小朋友，也要了解飼養的需知，領養後絕不棄養。

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記者︰顏紫燕