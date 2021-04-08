【移民棄養】龜遭棄養成移民潮下犧牲者 亂放水池沒糧食受感染變催命符
移民潮下，不少寵物成為犧牲者，有不負責任的主人棄養牠們。近年，貓狗之外，在兩棲及爬蟲類寵物中，尤其龜棄養個案急升。兩棲及爬蟲協會過去幾日收到近20隻棄養龜，協會緊急呼籲望大眾支持領養。協會幹事道出無奈的景況，基於物種及不同國家規限，有多類龜隻未能移民，被主人胡亂棄養，「放生」等同「放死」。
未能帶同寵物龜移民
很多人視寵物如家人！移民怎能不與家人同行呢？然而現實有阻礙，受有關「瀕危物種」、「外來入侵物種」等條例限制，有不少寵物龜未能移民去。香港兩棲及爬行動物保育基金香港兩棲及爬蟲協會（下稱︰兩棲及爬蟲協會）領養部幹事黃朗研（Victor）指出，在2020年開始，協會接收因移民而棄養的動物日增。之前每年只有「10單8單」因移民而棄養，現時平均每星期有3至4宗，有移民原因之外，亦有不同藉口，如家中有BB出世、生肖不夾等。
在移民潮下，兩棲及爬蟲動物中，龜的棄養數字較其他動物如蛙、蛇、蜥蜴等多，可能基於體型問題，寵物主人未能較輕易找親友接收領養。加上，Victor指出︰
港人較常飼養的草龜、斑龜、盾臂龜等屬瀕危物種類別，而巴西龜在不少國家都列入為外來入侵物種，以上皆不允許入境，主人迫於無奈未能帶同寵物移民。
當然主要視乎國家，Victor得知有朋友成功將巴西龜帶同日本去。
水池多棄龜如「放死」
現時位於觀塘工廈的兩棲及爬蟲協會總部有多達約300隻動物，面臨爆滿。當中除了棄養個案外，亦有的是漁護署轉介等。協會近日救助很多被棄動物，包括臨近夏天，到公園救起水池的龜。這些水池棄龜比過往多，估計跟移民潮有關。Victor解釋公園水池多屬觀賞用途，不宜擅自加入其他物種，池內沒有設備，過瀘系統不足以應付適合龜隻的生活環境，加上沒有餵飼，被棄的池中龜會因而患病，甚至死亡。
他分享個案，有一隻黃緣閉殼龜被主人棄於池中，其實牠不諳水性，牠被發現時是拼命扶著水管支撐，現時休養中，Victor指該品種龜有40至50歲壽命，被棄的龜已是年老級的「婆婆」。另一被棄池中的飛河龜就沒有那麼幸運，估計只有3、4歲的牠，被發現時身體已潰爛，救不到而亡。
水池龜大部分都會病，病了就要看獸醫治療。放生等同放死！被棄的患病受傷寵物愈來愈多，救不到好大無力感。
不能帶同移民 請代找主人
Victor呼籲主人要移民或不同原因而不要龜隻等寵物，請將牠們交給他人繼續愛牠們。
不可以扼殺牠們生存機會，動物往往最無辜，被傷害了都依然無條件信任人類。作為人類，有時候好慚愧。
拯救回來的被棄動物，協會職員及義工會照顧牠們，隔離牠們以便觀察了解是否適合被領養，協會希望「每一隻寵物都能找到承諾愛錫牠們一生一世的主人」。現時有約20隻巴西龜可出領養。當中有不少人欲領養，包括有家長表示女兒想領養一隻小型巴西龜。有意領養的市民，不論大人及小朋友，也要了解飼養的需知，領養後絕不棄養。
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記者︰顏紫燕