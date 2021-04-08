【險象環生】屯門少女過馬路突然有車衝燈　貨車司機及時響咹挽救途人一命

▲ 一名女子在屯門過馬路期間，突然有車衝燈，所幸貨車司機及時響咹提醒。

過馬路要小心，有女途人日前在青山公路近亦園一個路口位過馬路期間，一架車輛突然從前方衝出，所幸輪候在旁的一名重型車司機見狀，及時機警地響咹提醒該名女途人，才令她止步，免生意外。

屯門區議員張錦雄日前在Facebook分享一段車Cam片段，是由一位重型車輛司機發給他。並指出影片中位置是青山公路近亦園的過路位，經常險象環生。

從車Cam可見，事發在上月29日約下午7時，當重型車駛至近亦園行人過路位時停下來。此時一名黑衣少女正準備過馬路，而重型車司機即時響咹，原來有一輛車突然從後方駛出，所幸少女聽到響聲提下來，未有趨前，避過一劫。

而少女事後似心有餘悸，但也有向重型車司機點頭示意，再過馬路，整個過程只有10多秒時間：

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發片司機向張錦雄表示，留意到入亦園路口前一個燈位，經常有司機留意不到燈號轉紅，而行人又可能因停下來的車輛阻擋了視線，不知有車衝燈，導致險象橫生，希望影片能引起關注：

我個人覺得，有啲司機唔係刻意衝燈，而係根本無留意到有紅綠燈！

影片引起網民議論，有同為司機的網民表示：「成條青山公路由青磚圍去到屏山好難留意到燈的轉換，有d燈係for轉左轉右用好易混淆，加上成70突然減速停好明比後車撞」、「啲司機唔係冇留意轉咗紅燈。係無視紅燈照衝！我都係司機，每星期總會路過呢度一兩次。」

而事件中的女途人隨後也有現身，留言多謝司機：

我就係個女仔，很感恩有人幫手發聲，當日綠燈我過緊馬路，架車衝燈，真係嚇親（襯）。幸好有司機響安（咹）我先停得切❤❤❤

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責任編輯：羅嘉欣