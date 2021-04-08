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【偷貓罰款】涉深水埗店舖偷貓　售貨員盜竊罪成罰款2000元

社會 15:33 2021/04/08

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王乾（43歲）報稱售貨員，涉於深水埗建材店外偷取1隻寵物貓，盜竊罪成罰款2000元。（王仁昌攝）

43歲售貨員涉於深水埗建材店外偷取1隻價值3,000元的3個月大寵物貓，被控1項盜竊罪，經審訊後今（8日）於西九龍裁判法院被裁定罪名成立。裁判官指貓主清晰講述貓隻被偷經過，接納其證供為事實，而案件只涉及1隻貓，被告亦是初犯，故判處罰款2,000元。

被告王乾（43歲）報稱售貨員，早前被控1項盜竊罪。控罪指，被告於2020年11月27日，在深水埗荔枝角道萬城建築裝飾有限公司外偷竊1隻貓，價值3,000港元。

裁判官裁決時指，控方在審訊中傳召貓主陳容作供，陳供稱案發當日早上，她與寵物貓「可樂」在深水埗荔枝角道的建材店鋪外遊玩，惟她返回店內後遺失貓隻，她到店鋪旁的士多索取閉路電視，發現1個身材高大、束平頭裝的男人趁她返回鋪店內，抱走「可樂」。

裁判官指，陳清晰講述貓隻被偷經過，接納陳的證供為事實，認為控方已舉證至毫無合理疑點，裁定被告罪名成立。

被告求情時指自己不了解香港法律。裁判官指，案件只涉及1隻貓，被告亦是初犯，故判處罰款2,000元。

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記者：王仁昌

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