【變種病毒】新增8宗輸入個案均涉及抵港外傭　6人檢出帶N501Y變種病毒

▲ 新增8宗輸入個案均涉及抵港外傭，8人檢出帶N501Y變種病毒。（經濟日報資料圖片）

本港今日(8日)新增10宗新冠肺炎確診個案，有8宗屬輸入個案，餘下2宗本地個案中，包括一名居屯門友愛邨愛暉樓第三座的70歲患嫗，屬不明源頭感染；另一名確診3歲女童則為早前確診個案家人。詳情請見【下一頁】

餘下8宗輸入個案，有5人由菲律賓抵港、3人由印尼抵港，全部人均為外傭，有6人帶有變種病毒N501Y：

第11,541宗：33歲女子，無病徵，3月25日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，居大角咀香港旺角帝盛酒店

第11,542宗：27歲女子，無病徵，3月25日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，居北角華美達盛景酒店

第11,543宗：25歲女子，無病徵，3月25日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，居北角華美達盛景酒店

第11,544宗：28歲男子，無病徵，3月25日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，居尖沙咀華美達華麗酒店

第11,545宗：34歲女子，無病徵，3月25日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，居尖沙咀華美達華麗酒店

第11,550宗：34歲女子，4月7日發病，3月19日乘搭TR980航班由印尼抵港，居尖沙咀華美達華麗酒店

至今已有184宗輸入個案被檢出帶有變種病毒N501Y，撇除今日個案，有71宗屬英國變種病毒株、20宗屬南非變種病毒株、5宗為類巴西變種病毒株，餘下有70宗未分類、12宗未能分類。

餘下2名輸入個案，分別為第11,546宗確診的48歲女子，無病徵，4月6日乘搭PR980航班由印尼抵港；另一名為第11,549宗確診的44歲女子，4月6日發病，3月26日乘搭CX796航班由印尼抵港，居荃灣香港遠東絲麗酒店。

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記者：陳正怡