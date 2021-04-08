【防疫措施】食環署復活節長假巡查近3,000間餐飲處所　檢控25名業務負責人

▲ 食環署與警方在復活節期間的進行聯合巡查行動。

食物環境衞生署今日（8日）再次提醒餐飲業務負責人切勿鬆懈，須嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規定及指示，而市民亦須嚴格遵照群組聚集和佩戴口罩的相關規定，以減低病毒傳播的風險。

食環署於復活節期間繼續就防疫規例嚴厲執法，除了在各區加強巡查外，亦與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲的執法行動。綜合4月2日至6日整段長假期，食環署與警方的聯合行動共巡查了241間餐飲處所，另外食環署亦巡查了2,175間餐飲處所及496間其他處所。食環署共向25名涉嫌違反《規例》的規定的餐飲業務負責人展開檢控程序（當中15宗涉及未有確保顧客在進入處所前掃瞄「安心出行」場所二維碼，或登記其姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，其餘則涉及餐桌之間的距離或分隔、佩戴口罩及未有安排所有員工每14天進行一次有關病毒檢測）。有關餐飲處所因為未有採取相關的規定或限制，須於執法人員發現後的翌日起採取減低傳播風險的相應措施，即在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並須安排不多於2人同坐一桌，為期3天（3宗）、7天（6宗）及14天（16宗）。

行動中，食環署亦向一名未有按《規例》關閉浴室的負責人及一名涉嫌無牌經營食物業的人士展開檢控程序。

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責任編輯：蘇文軒