【虐殺女童】法官引導陪審團指須逐一考慮罪責　提醒勿受情緒或感受影響

▲ 法官引導陪審團指須逐一考慮罪責，提醒勿受情緒或感受影響。（資料圖片）

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（8日）於高等法院續審。法官今展開引導陪審團時提醒，本案涉及兩名小朋友，但陪審團考慮裁決時，不應受個人情緒及感受影響。法官又指陪審團需考慮父親及繼母作出引致女童死亡的行為時，是否有意圖對她造成身體嚴重傷害，雖然兩人辯稱只為教好女童，但陪審團可自行判斷是否接納，並須逐一考慮罪責。

法官今引導陪審團時指出，涉案父親及繼母面對1項謀殺罪，陪審團需考慮兩人是否有意圖對案中女童Z造成身體嚴重傷害，而控方必須證明，兩名被告在作出有關行為期間，在某一刻是有意圖對Z造成身體嚴重傷害，換言之，有關行為和意圖需同時出現，但控方毋須準確地證明被告在開始有關行為的一刻，或在Z死亡的一刻有上述意圖。

法官又指，陪審團都聽過兩名被告自辯時解釋，他們體罰Z只是為了教好她，陪審團需自行判斷是否相信被告的說法，但即使陪審團相信被告是出於想教好Z，仍需繼續考慮其他證據，以判斷被告是否有意圖對Z造成身體嚴重傷害，因為兩者並非不可並存。

法官又指，造成身體嚴重傷害的意圖可以只出現一瞬間，而毋須是長久的想法，例如有人會在作出某些行為後立刻後悔，因此控方只需證明被告在作出引致Z死亡的行為時，有意圖對Z造成身體嚴重傷害。法官又坦言，案中並沒有直接證據指被告有上述意圖，因此陪審團需考慮所有環境證供，例如控方就要求陪審團可考慮Z的傷勢嚴重程度等。

法官又指，案中證據指Z有胸腺退化的情況，雖然這明顯與Z的死亡有關，但卻與被告的犯案意圖無關，因為案中沒有證據指被告意識到Z的胸腺退化，因此這與被告犯案時的想法無關。

至於繼母的精神狀況，法官指陪審團在考慮繼母是否有意圖對Z造成身體嚴重傷害時，亦需考慮其精神狀況，但法官提醒，無論是抑鬱症或壓力，對於謀殺罪或誤殺罪來說亦非辯護理由。

法官又指，雖然父親及繼母同被控1項謀殺罪，但陪審團必須獨立考慮兩人的罪責，即使他們裁定其中一人罪成，亦不一定要同時裁定另一人罪成。若然陪審團裁定兩人謀殺罪名不成立，則可考慮兩人誤殺罪名是否成立，而誤殺罪有兩個基礎，分別為危險及非法的行為致死，或重大疏忽致死，陪審團可基於兩個基礎或其中一個基礎，而裁定被告誤殺罪成。

至於繼外婆面對的4項殘酷對待兒童罪，法官則指控方需證明在案發期間，繼外婆對Z和她當時8歲的兄長X負有管養責任，而對小朋友負有管養責任的人，可以是多於一人。法官指，若然陪審團認為繼外婆對兩兄妹負有管養責任，便需進一步考慮她有否違反相關責任，以及作為一個合理的人，她是否預視到兩兄妹的健康風險。法官解釋，繼外婆沒有責任證明她真誠相信她認為兩兄妹沒有健康風險，反而是控方要證明繼外婆並非真的如此相信。

法官又指，父親及繼母均有出庭自辯，兩人亦承認曾對Z施以體罰，但強調只是為了教好Z，而父親又聲稱他沒有意識到Z的傷勢嚴重性，亦相信繼母對傷勢的治理已足夠；繼母亦認為Z的傷勢有好轉，案發時亦受抑鬱症和壓力影響，以致判斷力受影響。

繼外婆則沒有出庭自辯，但法官強調這是她的權利。繼外婆的說法是，她對兩兄妹並沒有管養責任，而即使繼外婆曾打兩兄妹，亦不足以構成虐兒。

法官又強調，本案涉及兩名小朋友，但提醒陪審團不要受個人的情緒影響，本案的舉證責任和標準與其他案件並無分別，陪審團亦不應受到報章和互聯網等媒體影響，即使陪審團對被告或證人有任何個人感受，亦應先摒除在考慮之外。

至於本案涉及大量短訊紀錄，法官則指這只是發送和接收訊息的兩個人之間的溝通，而非事件紀錄，而其中一名被告在短訊中提及的事，亦不能用以指證另一名被告。法官又指陪審團需考慮發訊息者發送短訊時的想法，例如父親解釋指，他向繼母發送的短訊，並非為了鼓勵對方體罰小朋友，只是想緩和情況，而繼母亦曾指該些短訊只是她抒發情緒的出口，法官提醒陪審團需小心考慮。

案件明天續審，法官將會繼續引導陪審團及總結案情。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝