【育兒心得】成績好不如品格好　心理學家分享3R品德培育心法

▲ 品德是成功的重要基石，心理學家分享3R品德培育心法。（i-stock圖片）

瑞典少女格蕾塔童貝里（Greta Thunberg），前年以16歲之齡成為美國《時代》雜誌年度風雲人物及提名諾貝爾獎，為全球氣候暖化問題發聲，感染全球過百萬的年青人，參加由她發起的罷課抗議，喚醒了年青人關注環保議題。她的勇敢無畏、堅持對公義的追求及領導才能，令不少大人自愧不如。品德是成功的重要基石，究竟如何培育出生命中自律、誠實、公義、仁慈及責任感等的良好品格種籽? 讓我們一起探討。

品德教育從小開始

三至四歲孩子開始學習考慮別人的需要，發展出遵守規則及代入別人想法的能力，學前孩子第一步建立對與錯的概念往往建基於行為會否被獎或罰，因此家長可在生活中參考以下「3R品德培育心法」，培育正確的品德價值觀。

Rules 建立規則

家長應建立生活常規，配合合理的期望及獎罰，讓孩子學習跟從。如果孩子有適當行為表現，便給予讃許肯定，從而鼓勵更多合適的表現，例：孩子在約定時間內完成執拾玩具，便可以看心愛的卡通片。

Reason 情理兼備

在訂立常規時，家長不妨讓孩子參與表達意見，例：跟孩子討論他希望負責的家務，包括：收拾碗筷或餵飼寵物。孩子在過程中或需提醒，才能逐漸掌握，家長應作出指導，然而避免太早給予協助，因為令孩子變得依賴，家長不妨讓他糾正錯誤或承擔後果，這樣才能培育責任心。

Reflect 反思所感

自制自律是重要的品德，也是新世代孩子往往缺乏的能力，培養自制力前，家長應先助孩子明白自己的情緒，從而教導如何表達及處理。家長在情緒處理中可多反映孩子的感受，例：「我看見你得不到想要的，所以很嬲。不如現在先放鬆自己，再去想可以做甚麼」。

身教重於言教

家長如能言行一致，以身作則，將更能影響孩子，網上一名任職老師的台灣媽媽分享，一天她帶着兒子遇到補斑馬線工人，工人對孩子說不要像他，惟媽媽說︰「叔叔真厲害，這看起來很簡單但專業的技術，叔叔一定認真及多學習才會塗得這麼整齊，你要好好向叔叔學習他的態度。而且猛烈陽光下，叔叔辛苦工作就是確保我們安全！」從而告訴孩子修路工人值得尊重。家長是孩子的老師，孩子所表現出的品德，正正反映家長的信念及價值觀。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 臨床心理學家 陸詠詩博士