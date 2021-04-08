【外傭死因】菲傭擬僱主家中昏迷後死亡　死者胞妹申召開死因研訊獲批

▲ 菲傭擬僱主家中昏迷後死亡，死者胞妹申召開死因研訊獲批。（資料圖片）

菲傭於僱主家中昏迷不省人事，送院後被證實死亡。死者胞妹來港辦理身後事，並向警方錄取口供，惟口供內容有遺漏。胞妹於非牟利組織協助下，曾要求死因裁判官召開死因研訊被拒。她今（8日）向高等法院申請要求召開死因研訊，代表律師庭上指據胞妹誓章透露，死者生前過度勞累，自替僱主工作後而開始背痛，以及不獲足夠食物，又經常遭語言虐待，胞妹要求高院頒令召開死因研訊；法官聽取陳詞後批准申請。

申請人Imelda Quinto Abong，答辯人死因裁判官。代表律師今於庭上指出，申請人為死者胞妹，根據其誓章所提供的詳盡資料，足以支持召開死因研訊之申請。



代表律師於庭上引述部份誓章內容指，死者於2017年4月4日被僱主發現於睡房昏迷不省，救護員到場後展開急救不果。胞妹指年約42歲死者一向身體健康，惟自2016年12月於美孚任職外傭後開始背痛及全身疲勞，並經常工作過勞，須於夜半洗衣服，死者更不獲提供足夠食物，須從外帶食物返回僱主家，但不獲僱主歡迎。



代表律師又引述誓章指，死者經常遭女僱主以語言虐待，據僱傭代理指該僱主曾有前科。

根據《死因裁判官條例》死者若突然死亡及有需要召開死因研訊調查其死因，死因庭應召開聆訊。代表律師指，根據有關誓章內容，若召開死因研訊，可得知死者於生前及於受僱期間之事情，根據解剖報告，死者的死亡並沒有任何醫學上解釋。

代表律師續指，死者胞妹約於2017年4月中來港處理身後事，並替警方錄取口供，當中提及的內容部分沒有被記錄，及至2019年胞妹才取得口供副本，並於非牟利機構協助下，要求死因庭召開聆訊但被拒，至今才向高等法院提出申請。

法官聽取陳詞後，批准有關申請，稍後頒下書面判決理由。

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記者：林育慧