【溫書醒腦法】DSE開考在即咖啡提神易上火　中醫教食療＋按穴助考生醒腦寧神【內附食譜】

▲ DSE開考在即，中醫師提醒考生，咖啡提神易上火，推薦2款食療＋按穴助考生醒腦寧神。

杜鵑花開，又是考試季節時。除今個月尾中學文憑試DSE開鑼，這月份也是各中、小學的測驗及考試旺季。學生們埋頭苦幹溫習時候，坊間不時有以形補形補腦之說，當中孰真孰假，以及在這「搏殺」之時有何飲食宜忌須知，由中醫師為大家解答一二。

補腦也應補腎

面對緊張的考試，補腦重要，但在中醫學說中，補腦也應關注補腎。註冊中醫師徐澤昌博士指出，中醫認為「腦為髓之海」、「腎主骨生髓」，所以會有補腎即補腦的說法。但人的精神狀態、記憶力、注意力及學習能力等，在中醫角度並非只跟腦有關，而是和人體的氣血是否充盈，五臟六腑是否調和也有密切的關係。

▲ .註冊中醫師徐澤昌博士指出，記憶力、注意力和人體的氣血充盈，五臟六腑調和也息息相關。（經濟日報資料庫）

中醫認為「腦為元神之府」，腦由精髓匯集而成，與脊髓相通，而髓由精化，精由腎藏，故腦與腎的關係密切。但腎精主要是先天之精，需要後天之精的充養才能充盈，故腦髓的充盈，不但與腎精密切相關，而且與五臟六腑之精有關。五臟六腑之精充盈，充養腎精，則腎精充盈。腎精充盈，則腦髓充滿，故腦能正常發揮其各種生理機能。

兼顧五臟六腑平衡

要腦袋靈敏，不能一味靠補腎，反而兼顧五臟六腑之平衡，氣血充足。在日常生活中，飲食均衡、恒常運動、充足睡眠、情緒放鬆，都是使腦袋健康的方法。

講到以形補形，豬腦及合桃都像腦袋，是否適合可用作補腦？徐醫師分析兩者：豬腦味甘，性寒，能補益腦髓、疏風、潤澤生肌。主頭痛，眩暈，失眠，手足皸裂等。至於合桃，味甘、澀，性溫。能補腎益精，溫肺定喘，潤腸通便。用於腰痛、腳弱、尿頻、遺尿、陽痿、遺精、久咳喘促及腸燥便秘等。

「在中醫角度，應透過辨證論治的方法，來改善記憶力不足或精神不振等症狀，並非一味服用補腎的食物。」他說。

咖啡太多易招致燥熱

學生哥埋首溫習時，口乾舌燥在所難免，不少同學愛以咖啡或提神飲品提神，但徐醫師指出，以上飲料容易會造成神經過分亢奮，出現失眠，導致第二日精神不振，反會影響溫習。

▲ 咖啡有利尿作用，溫習期間勿飲過量。（iStock）

以中醫學解說，咖啡豆需經炒焙處理，故咖啡屬性偏溫。經常過量飲咖啡，令身體偏向燥熱，容易造成心胃上火。有心火易有口舌生瘡、心煩失眠或面赤口渴等症狀。有胃火易有口乾口臭、牙齦腫痛、胃脘灼痛等症狀。

此外，咖啡有利尿作用，多飲會利水傷陰，傷陰由內熱所致，會造成津液虧損，人容易皮膚乾燥、乾咳、口渴等，如果本身有皮膚乾燥、口乾及失眠就更加不宜飲咖啡。

健腦益智桂圓茶

咖啡及提神飲品適可而止，徐醫師推介健腦益智的桂圓茶。桂圓甘溫，能補益心脾、養血安神。此茶做法簡易：

材料 桂圓30克、紅棗12粒、枸杞隨意、水500cc、黑糖少許。 做法 1. 將紅棗洗淨，拍爛去籽備用。 2.鍋中放入500cc水連同桂圓、紅棗、枸杞和黑糖一起煮，以大火煮滾後，再轉為小火續煮約20分鐘即可。

若因緊張考試心情太緊張，甚至睡得不好，徐醫師教路，可暫時離開一下溫習的環境，放鬆心情。避免太晚溫習，可安排在早上起床後，頭腦最清醒的時候溫習。溫書期間也要進行適量運動，或如有需要可找相熟中醫師處方用藥或進行針灸，以改善失眠症狀。

▲ 合桃外形像極腦袋，但中醫講求整體平衡補益，不能單藉以形補形便可補腦。（iStock）

醒腦3穴位

想醒腦及集中精神方法，亦可從按穴及湯水入手，徐醫師指以下3穴有助精神煥發並減壓：

百會穴

取穴：位置在頭頂正中綫與兩耳尖聯綫的交點處。

做法：用手指按摩頭頂中央的百會穴，每次按順時針方向和逆時針方向各按摩50圈，每日3次。

風池穴

取穴：風池穴位於後頸部，後頭骨下，兩條大筋外緣陷窩中。

做法：按摩風池穴可緩解頭痛、頭暈及改善肩頸痠痛。以雙手大拇指指腹，揉按兩側穴位，約2至3分鐘。

足三里穴

取穴：位於外膝眼下四横指、脛骨邊緣。

做法：足三里穴是「足陽明胃經」的主要穴位之一，它具有調理脾胃、補中益氣、通經活絡、疏風化濕、扶正祛邪之功能。每天用大拇指或中指按壓足三里穴一次，每次穴按壓5-10分鐘，每分鐘按壓15-20次，注意每次按壓要使足三里穴有痠脹、發熱的感覺。

湯水——杞子合桃煲瘦肉

材料 杞子20克、合桃20克、南棗5粒、山藥30克、龍眼肉20克及瘦肉適量。 功效 健脾養心、補腎益精。惟陰虛火旺、痰火積熱及大便溏泄者不宜服用。 做法 將材料洗淨，用6碗水煮約個半小時成3-4碗，即可連湯料同食。

記者：周美好