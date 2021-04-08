【最美偽娘】天使面孔加長腿擁千萬粉絲　「抖音最美偽娘」宣佈變性成功被揭造假呃Like【多圖】

▲ 號稱「抖音最美偽娘」擁千萬粉絲，女神宣佈變性成功遭網民踢爆造假呃Like。

內地19歲的網紅「Abbily」，留著一把長髮，擁有精緻五官和一雙長腿，不過在美艷外表下，竟然是男兒身。他以女裝打扮和女團舞蹈表演走紅，俘虜了不少網民的心，被稱為「最美偽娘」，並擁有千萬粉絲。近日他在社交平台上宣佈自己變性成為女生，但不久卻被網民踢爆造假呃Like。

Abbily出生在新疆烏魯木齊，自幼已渴望成為女生，他因此學習化妝，經常以女性打扮示人，身為男兒身的他，美貌卻不輸真正女性。此外，他亦多才多藝，擅長跳女團舞蹈，憑著火辣舞姿在影片平台「抖音」吸引過千萬粉絲。

▲ （網上圖片）

上月底，Abbily在微博上分享多張照片，並寫道：「是女孩啦，已經有底氣去跟大家講過去的事情了」。他表示自己一直有性別認知的問題，覺得自己是個女生，而近兩年精神壓力很大，身體狀況非常差，當時母親勉強同意他變性，但由於去年才18歲剛成年，醫生指身體骨骼還未發育好，需延後一年。

但今年，我現在已經成為一個真正的女孩兒了，我希望能讓大家對我多包容。

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他又在文中解釋以往的爭議事件。2018年，他被拍到曾與一名女性友人進出女廁，影片引起網民熱議，有人認為他不應進入女廁。他就此解釋，片段其實為擺拍，而女廁門後還有一條長廊，指自己沒有真正進入廁所。另外，他曾在直播中說自己「姨媽來了」，被批評不尊重女性，他說只是想形容肚子很痛，沒有惡意。

其後Abbily亦在「抖音」分享一段影片，手上拿著身份證和變性申請表，並表示「我的人生要重啟了」，引來大批網民送上祝福。但不久，有網民發現他的變性申請表其實是網路圖片，又指根據内地相關規定，年滿20歲才能進行變性手術。

面對網民的質疑，Abbily隨後改口風，稱自己正在準備申請，「申請過程很長，著急跟大家說明情況所以找了同樣格式的相關照片表示大概意思」，又指自己身體健康，「並不是所有醫院都固定要求20歲才可以手術」。不過，許多網民批評他炒作，「炒熱度也不應該這樣做」、「尊重不同，但是拿這個當賣點，博眼球賺同情，或者為自己洗白，這就不可以了吧」。

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責任編輯：羅嘉欣