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【英國返港】英國返港指定航班今午開售　國泰預訂頁面顯示系統錯誤

社會 17:32 2021/04/08

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英國回港指定航班今午4時起開始預約。(資料圖片)

政府日前公布2班從英國到香港的指定航班安排，國泰航空就指定航班的預約購票系統今日(8日)開放。不過，進入相關預訂頁面時不時顯示錯誤，「正遇到一些技術問題」，未能進入預訂頁面。

兩班由英國到港的指定航班分別為本月21日、本月28日上午9時10分從英國倫敦希斯路機場來港的CX2252航班，負責營運的國泰航空今午4時開放網上預約。乘客可選擇「經濟」、「特選經濟」及「商務」3個客艙級別，再選定航班日期及乘客人數後便可開始預訂，票價介乎約9,711至3.4萬港元。但相關網頁不時顯示錯誤訊息，未能進入預訂頁面。

預約系統頁面顯示錯誤。

政府指，乘客抵港後須統一在指明檢疫設施青衣華逸酒店接受21天強制檢疫，並在抵港第7天、第12天、第19天接受檢測。成功購票的旅客會被連結至指明檢疫設施的預約系統預訂房間，房價每晚400至500元。指定航班乘客辦理登機手續時，須出示預定起飛時間前72小時內進行的新冠肺炎核酸檢測陰性結果證明，並須出示在上述指明檢疫設施預訂到港後21晚房間的確認書。

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記者：蘇文軒

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