【低卡飲品】減肥忌以果汁汽水解渴　營養師黃凱詩推薦2款瘦身低卡蔬果汁

▲ 營養師黃凱詩提醒減肥戰友，蔬菜熱量較水果低而又水份多，也很適合作為飲料。

復活節假期的首天，我們相約到山頂附近的低級行山徑，打算親親大自然。才行了半小時，Bonnie問︰「現在是4月嗎？」

我說︰「對啊！已是4月。為何這樣問？」她說︰「4月頭的氣溫已經近30度，要是8月，豈不是熱得要命！」

果汁不是瘦身解渴之選

我將私伙冰水遞給她︰「喝一口可以降溫的！」她提議︰「我們還是到商場過冷河，再喝杯凍飲，休息一會吧！」見她雙頰通紅，我還是跟她休息一下。

▲ 營養師黃凱詩認為，蔬菜熱量較水果低而又水份多，也很適合作為飲料，混合水果來打汁，既有甜味，又低卡。（iStock圖片）

我們找了一家餐廳坐下，我柯打了一瓶有氣礦泉水，她就選了蘋果橙汁。我提醒她︰「別說我囉嗦！如果你真的打算夏日前瘦10磅，果汁並非你解渴之選。」

她咆哮︰「我已經沒選飲汽水了！」

我解釋︰「一罐汽水約有140卡，但一杯橙汁，熱量也逼近135卡……」她打斷我的話︰「那麼我轉汽水好了。」

水果拼蔬菜混合打汁最佳

我說︰「冷靜！我只是在卡路里的基礎上說，雖然熱量相若，但果汁有維他命，當然比喝汽水好。」

她問︰「那麼，大熱天時感到口渴又要瘦，該喝甚麼？」

▲ 番茄汁是瘦身低卡之選。（iStock圖片）

我建議︰「如果還是要嘗一點甜，可以用水果拼蔬菜混合打汁，畢竟，蔬菜熱量較水果低而又水份多，也很適合作為飲料，我們在台北時，必喝的白苦瓜鳳梨汁就是一個好例子，當然不要加入蜜糖。如果選淨蔬菜汁就最好，舉例說，番茄汁加冰就較方便，一杯番茄汁，只有45卡，若嫌有一陣草青味，可以加點檸檬汁，可省回近100卡。小數怕長計啊！」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）