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【沙田開槍】威爾斯親王醫院外開槍片段曝光　交通警多次擎槍警告無效終開槍制服【有片】

社會 18:05 2021/04/08

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

沙田發生開槍事件。（曾耀輝攝）

沙田發生開槍事件，一輛銀色私家車疑因行車證過期一度逃避警車追截，其間撞及6輛車，最終警員在威爾斯親王醫院對出開了一槍將涉案司機制服。案發一刻車Cam片段曝光，顯示涉案私家車因燈位被困車堆當中，警員下車後數度擎槍警告，再以警棍打碎私家車左前座車窗，私家車亦最終停下。

片段疑似從一輛被接的的士所攝，起初有小巴、雙層巴士，私家家等正在銀城街等候燈位，突然一輛銀色私家車從右邊衝出，惟前方有一輛巴士擋去其路向，其後兩名穿著反光衣的警員下車上前阻截，其中一名警員更擎槍警告。不過，私家車未有理會，一度嘗試後退逃走但不成功，然後再向前加速意圖撞走附近車輛逃去，而警員繼續擎槍，再以警棍打碎左前座車窗，車輛亦終停下。

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新界南總區重案組一隊總督察吳德南講述案情指，警方在車尾發現可爆竊的工具，包括老虎鉗、鑿及手套等，涉事司機涉嫌「危險駕駛」、「狂亂駕駛」，及「藏有工具作非法用途」等被捕。他強調，該名司機撞到至少6輛其他車輛，嚴重影響其他道路使用者安全，「同事開槍，是合情、合法、合理」。

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記者：陳子謙

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