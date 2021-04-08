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【救救動物】寵物兔疑被棄山邊毛結嚴重缺水　義工救出料前主人半年照顧不善

休閒消費 19:01 2021/04/08

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寵物兔疑被棄山邊，毛結嚴重，並缺水發臭。

養動物是一生一世的承諾，但仍有很多不負責任主人遺棄動物，一隻兔兔疑在復活節當天（4月4日）被人遺棄在沙田排頭村上道風路的小徑，若非有行山人士發現救起，被遺棄山邊的兔兔兇多吉少。更令義工憤怒的是，兔兔的毛嚴重打結，身體缺水，手腳發臭，懷疑前主人至少半年沒有妥善照顧兔兔。現時兔兔由兔廬的暫托家庭照顧，並改名為「Easter」開始尋家。

一隻兔疑在復活節當天被人遺棄在山邊。（圖片︰MINI-HOUSE兔友會 facebook群組）

寵物兔兔被棄小徑旁

有熱心市民於4月4日在「MINI-HOUSE兔友會」facebook群組上載相片，指在沙田排頭村上道風路的小徑發現一隻兔兔，懷疑走失或被遺棄。有網民指該山邊過去也曾發現有兔兔被棄，懷疑有繁殖商住在附近。

義工Christine其後前往接走兔兔，並交代兔兔情況，指兔兔下半身全是毛結，而且出現缺水。

兔兔下半身全是毛結。（圖片︰兔廬－Tolobunny facebook）

Christine帶兔兔看完獸醫，估計兔兔約九個月大至一歲，是雄兔，盲腸有少量氣泡，身上有蟎蟲，性格活潑和對人親近。兔廬推薦了暫托家庭，並將兔兔改名為Easter，開始尋找新領養人。

兔廬對香港動物報表示，Christine當日幫兔兔解毛結都解了九十分鐘。

可以從毛結看出前主人至少半年無理會兔兔，手腳都是臭的，身體都缺水。

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兔兔出領養找家

如有意領養Easter，請在4月12日前通過訊息聯絡兔廬

姓名︰Easter
性別︰男（未絕育）
體重︰1.64kg
年紀︰9個月至1歲 （醫生估計）
健康狀況︰盲腸少量氣泡，有肚風，已食3日藥，螨嚴重，已滴螨藥；身體器官良好，牙齒及耳朵正常
性格︰痴人及好動
領養要求︰
1.年滿18歲並得到同住家人同意
2.承諾為兔兔絕育
3.可以接受家訪

文章獲《香港動物報》授權轉載。

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責任編輯：顏紫燕

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