【賞你住】如心酒店雙人住宿連餐飲500元起扣優惠或等同免費　尖沙咀憙酒店一晚雙人房僅百多元

▲ 如心酒店集團旗下有4間酒店參與「賞你住」計劃。（如心酒店集團提供圖片）

旅發局推出「賞你住」計劃，市民在本地消費滿800元，明日（9日）10時起可憑最多2張消費收據直接向參與酒店預訂所有500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，涵蓋本地約140間酒店，名額2萬個。有參與酒店乘勢推出500元起的「Staycation」優惠，市民更可靜靜地享受一人時光，包一晚房間住宿及指定餐飲，扣除優惠或等同免費入住；亦有新開幕酒店指，市民查詢踴躍，料計劃反應熱烈。

想參與「賞你住」計劃的市民在儲收據及預訂酒店要注意甚麼？一文看清10大注意事項即按：【下一頁】

如心酒店集團旗下有4間酒店參與今次計劃，包括銅鑼灣如心酒店﹑九龍東如心酒店﹑荃灣西如心酒店及旺角薈賢居，4間酒店均有配合計劃推出不同的餐飲及住宿「Staycation」體驗吸客，涵蓋雙人一晚住宿連酒店下午茶套餐或自助晚餐等。

其中九龍東如心酒店更推出500元起的一晚住宿連一人用客房送餐服務，供市民靜靜享受一人時光；旺角薈賢居亦提供「食+住」優惠，雙人一晚住宿連指定餐飲套餐，亦只需500元起。換言之，如市民憑消費收據預訂有關優惠，即最平等同免費入住酒店。

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如心酒店集團市場營銷總監蔡慧詩表示，「賞你住」優惠均適用於預訂4間酒店任何食住玩套餐或淨房間，各酒店已預留相關優惠名額，但不方便透露實數，有興趣的市民明早10時起可直接致電心儀酒店登記。

尖沙咀憙酒店亦推出雙人房一晚或兩晚住宿優惠，平日最平580元起，更送贈防疫包，亦可免費延遲退房至下午1時，「賞你住」優惠同樣適用於訂房優惠。

1晚 連續2晚 平日（星期日至四） 周末（星期五及六） 平日（星期日至四） 周末（星期五及六） 標準雙人房 HK$580 HK$660 HK$780 HK$880 豪華雙人房 HK$680 HK$760 HK$880 HK$980 優惠包括 免費無線上網服務 免費使用㇐樓多功能廳的共用辦公空間（設施供應視乎情況而定) 客房內迷你酒吧物品可享受50％的折扣 免費防疫包一份 免費延遲退房至下午1時（須視乎客房供應情況而定） 資料來源：憙酒店

該酒店總經理林博分享說，酒店獲計劃分配20多個優惠名額，以標準房為例，平日入住「加一」後扣除折扣，實際房價僅138及358元，形容相當「抵住」，能吸引不少本地客「Staycation」，樂觀預測推廣可帶動入住率升至8成。

去年12月開幕﹑位於大嶼山的東涌世茂喜來登酒店亦是計劃參與酒店之一，該酒店市場及營業總監林家文指，近日酒店已收到不少市民有關如何換領及使用500元酒店住宿餐飲優惠的查詢，相信即使復活節檔期已過，亦能繼續吸引市民「Staycation」，料計劃反應踴躍﹑熱烈。

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他說，有興趣入住其酒店的市民明早起可把消費憑據﹑預訂房間或住宿套票所需資料，包括入住日期﹑人數﹑聯絡方法等，電郵至酒店Sh.hkgsc.reservations@sheraton.com，職員之後會聯絡客人確認。

香港半島酒店說，有見今年較多本地客人，酒店加入特色餐飲、住宿及特式體驗以滿足客人的不同興趣，為「宅度假」帶來新鮮感，酒店已參與「賞你住」計劃，客人可選定心儀的住宿計劃後連同個人資料及消費滿800元的合資格收據發送電郵至環球客戶服務中心 reservationgcsc@peninsula.com 以進行預訂諮詢。

「賞你住」計劃有約140間來自港島﹑九龍﹑新界及離島的本地酒店參與，當中不乏4星級及5星級酒店，如：香港半島酒店﹑海洋公園萬豪酒店﹑四季酒店﹑港島香格里拉大酒店﹑香港文華東方酒店等。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱，不少業界反映剛過去的復活節，酒店房間預訂頗滿，入住率亦不錯，相信「賞你住」計劃具一定吸引力，又認為2萬個名額不多，若計劃反應良好，建議旅發局考慮加碼名額及延長優惠多一﹑兩個月至暑假。

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記者：陳曉瑩