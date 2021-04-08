【賞公僕外遊】政府擲2.46億元獎勵4,500公務員去旅行　包食住2人同行可袋5.5萬

▲ 政府設「長期優良服務公費旅行獎勵計劃」，表揚長期服務而表現優良的現職公務員。（資料圖片）

疫情全球流行，通關外遊未見曙光。不過政府於2021/22年度，仍預留近2.46億元，獎勵逾4,500名公務員及各自1名同行者結伴去旅行，2人同行最多獲資助近5.5萬元，可於疫情緩和後出發，獎金報銷限期延至明年3月底。

即睇近年獎勵名額，獎金增幅年年升：

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公務員事務局局長聶德權，回覆立法會特別財委會的書面提問稱，政府設「長期優良服務公費旅行獎勵計劃」，表揚長期服務而表現優良的現職公務員。

所有本地非首長級人員，如已連續服務滿20年或以上，工作表現持續優良，而又從未獲得任何政府旅行獎勵，均符合資格。獎勵配額根據各局／部門符合服務年資規定的合資格人數計算，按每27名人員給予一個配額(1:27)的比率，分配到各部門。

獎勵以一次性旅行津貼，及實報實銷形式發放。獲獎人員可彈性選擇一名同行人士，領取相同的旅行津貼。今年度預算開支近2.46億元，提供4,568組配額，供獲獎人員去旅行。獲獎人員及同行者，可使用旅行獎勵前往香港以外的任何地方旅遊，沒有特定要求。一般得獎者需在財政年度完結前，或在退休前休假完結前，使用旅行奬勵出發外遊。

▲ 過去5年的獎勵名額數目和旅行津貼額。（公務員事務局資料）

對比上年度，旅行獎勵計劃的預算開支僅3,377萬元，聶德權解釋，因疫情影響，2020/21年度獲獎人員，未能在該年度出發到香港以外旅遊，政府把旅行獎勵有效期延至明年3月31日，並需將該年度的預算開支，轉入2021/22年度，以應付需求，令本年度的總預算開支涵蓋兩個年度的獎勵名額開支，較平常一般年度的開支高。

聶德權稱，公務員事務局除了向公僕提供培訓機會，亦設有多項嘉獎計劃，包括長期優良服務公費旅行獎勵計劃、激勵公務員為市民提供優質服務，推動他們精益求精和提升工作效率。

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記者：吳卓峰