【鄭中基演唱會】預留門票送予低收入家庭　Ronald寫歌為香港人打氣

▲ 鄭中基忙於為演唱會綵排。（東星圖片）

鄭中基（Ronald）將於4月23至25日在中環海濱舉行《Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng》演唱會，今日鄭中基為個唱會見傳媒，並透露個唱細節、舞台設計及票務安排等。

鄭中基今日展示多張演唱會舞台設計圖，今次個唱舞台將有三個巨型LED螢幕，舞台設有天橋，鄭中基可行catwalk步出來跟觀眾近距離見面，他亦笑言因天橋太長，要唱三首歌才行得完。

Ronald初出道曾在台灣大安森林公園做戶外騷，故今次再做戶外演出心情興奮。「相信跟室內演出很不同，可以放心玩大型煙花，也會安排航拍、吊臂，拍下整個演唱會過程。」

▲ 鄭中基介紹演唱會詳情。（東星圖片）

鄭中基並為演唱會寫了一首勵志歌《玩咗先至瞓》，為疫情期間的香港人打氣，另外，個唱亦預留一部分，悼念早前過身的太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）。

現時演演唱會的車位門票已售罄，其他正價門票仍可發售，鄭中基亦有預留部份門票予低收入家庭、慈善機構及長者。

被問到一對子女會否做表演嘉賓，Ronald笑言不會，如子女演出好多問題，他們會問場地有沒有蚊、如何小便等，Ronald便稱不如他們用尿片！