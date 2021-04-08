【非禮判囚】涉濫用職權校內非禮7女生　小學男文書助理認非禮等罪囚40個月

▲ 小學文書助理涉於校內非禮7名女生，今於區域法院被判囚40個月。(經濟日報資料圖片)

28歲小學男文書助理涉在校內的校園電視台及醫療室非禮女童，包括摸胸及私處，女童向家人投訴下揭發事件，警方調查時在男助理的電腦內發現，有照片拍到其他女童的裙底，以及男助理在校園電視台內摸女童私處的影片，涉案共7名7至11歲女童。男助理被控7項非禮罪及4項製作兒童色情物品，今（8日）於區域法院承認所有控罪，法官指被告濫用職權、巧言令色而非禮事主，有違反誠信，判監3年4個月。

被告簡銘龍（28歲），被控於2017年10月至2018年6月在一小學內猥褻侵犯及製作兒童色情物品，包括7張相片及4段影片，涉案共7名受害女童T、U、V、W、X、Y及Z，年齡為8至11歲。

案情指，被告在一小學內任職文書助理，持有校園電視台鑰匙，亦會在醫療室工作。

2017年10月24日，8歲的Z感不適前往醫療室，被告卻把Z帶到「校園電視台」房間內，吩咐Z躺在地上，乘檢查身體時，掀起Z的校裙，拍攝其下體照片及被告撫摸Z下體的情況。同年11月，被告再趁另外3名女童不適時，在醫療室拍攝她們的下體或裙底。

及至2018年2月，V感不適前往醫療室，被告伸手進V的校服內，按壓其胸部及下體。同年6月，T及U因想參加填色比賽而找被告，被告帶2人到校園電視台，叫他們坐在其大腿上，被告向他們展示一些圖片，並撫摸T胸部，T反抗，被告轉而摸U胸部。T及U離開後向分別向母親投訴在學校被非禮，並揭發另一事件，警方調查時於被告的電腦內發現涉案兒童色情物品。

辯方求情指，被告已接受心理醫生建議接受治療，但法官聞言後稱醫生認為被告有戀童癖傾向，但被告曾解釋自己不是戀童。

辯方確認被告自稱並非戀童，並強週不會重犯。惟法官即反駁指，心理醫生報告指被告有中級重犯風險，辯方亦同意，並指被告已深切後悔，更願意放棄因認罪而獲得三分一的刑期扣減，希望對事主及校方有所交代。

法官判刑時指，被告身為文書助理，濫用職權、巧言令色而非禮事主，違反誠信，學校是家長期望可安心交託孩子的地方，被告的行為為一己私利而粉碎家長的期望。法官指被告違反誠信，屬加刑因素，判被告共入獄3年4個月。

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記者：林欣樂