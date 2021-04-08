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【虐待兒童】天富苑26歲女子抱3歲女危坐單位外簷篷　警方列作虐待兒童及企圖自殺案

社會 19:16 2021/04/08

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涉案的２人清醒時被送入天水圍醫院接受檢查，警方暫以虐待兒童和企圖自殺控告該名母親。

天水圍發生母女危坐事件。網上社交平台群組今（8日）有人發布貼文，指一名女子抱著一名女童危坐在單位外簷篷，並指已報警及通知消防署。

26歲母親暫被控虐待兒童及企圖自殺。(網上圖片)

警方表示，下午1時許接獲報案，指天水圍天富苑能富閣一單位外，有一名26歲本地女子抱著3歲女兒危坐在單位外簷篷，警員到場後，該名女士已自行抱回女兒返回家中。事件中沒有人受傷，涉案的２人清醒時被送入天水圍醫院接受檢查，警方暫以虐待兒童和企圖自殺控告該名母親。

警員到場後，涉事女子已自行抱回女兒返回家中。事件中沒有人受傷。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

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記者：陳麗娜

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