【DSE】考評局列4大應試貼士：試場內打卡或影Barcode最嚴重會遭降級　計算機加印標服務明年停止

▲ 文憑試（DSE）即將於本月23日開考。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）將於本月23日開考，距今尚餘約2周。新冠肺炎疫情下，試場會實施一系列預防感染措施，考生除了要做足防疫措施，亦需注意遵守考試規則及程序，局方出4項貼士，例如在試場內「打卡」或上載Barcode「呃LIKE」等，最嚴重會令有關科目成績被降級。

考評局今日（8日）發表網誌，提醒考生注意多項考試規則及程序，包括：

上載Barcode「呃LIKE」會違規

考生於考試時間內，須在答卷指定位置貼上Barcode貼紙及填上考生編號，包括答題簿及試題答題簿的封面及內頁、多項選擇題答題紙，以及補充答題紙

在試場內「打卡」或把Barcode貼紙放上網「呃like」均屬違規行為：考生在試場內拍照、錄影或錄音、拍攝或帶走剩下的Barcode貼紙，會被扣分；考生如把這些照片/影片於網上公開展示，科目成績更會被降級

電子計算機要打印

可使用符合規格的計算機，機身須印有「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」

可多帶備一至兩部符合規格的後備計算機，但備用時須放在座位下

計算機不可設有印刷或顯示圖表/語文字句的功能或備有點陣顯示模式，亦不可在背面書寫

考評局亦表示，將於2021年4月9及16日提供免費加印標籤服務，但由2022年DSE開始，將停止提供計算機加印標籤服務，建議準考生購買預先印上相關標籤的計算機應考，並呼籲準考生把握最後機會。

試題編號填清楚

於考試時間內，須在答題簿內頁及補充答題紙的試題編號方格內，以原子筆或鉛筆畫上「X」號

不應在答題簿／紙的同一頁上作答多過一題（分題除外）

在有多於一個部分並需使用不同答題簿的卷別，如英國語文科卷一及卷三設有A及B1/ B2部分，考生如需加紙，各部分的補充答案應寫在不同的補充答題紙上，並用繩綁於相應的答題簿內

不可把補充答題紙／方格紙／工作紙撕開使用，否則會被扣分，或甚至被取消全部考試成績

人間不懂「鬼畫符」

作答時字體必須清晰，如字體過於潦草，可能會影響閱卷員理解答案

以中文作答時，可採用合乎規範的簡體字，即中國國家語言文字工作委員會最新頒布的《通用規範漢字表》內所列的簡體字

有關考試規則詳情可參閱《考生手冊》第二章「考生應考須知」。

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責任編輯：馮琪雅