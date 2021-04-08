港府今年度將花2,100萬元推廣大灣區　2,300萬元宣傳基本法及憲法

▲ 港府預算，本年度花2,100萬元推廣大灣區建設。（經濟日報資料圖片）

政制及內地事務局預算，2021/22年度會花2,100萬元，作宣傳及推廣粵港澳大灣區建設，較上年度修訂預算開支的2,770萬元，減少670萬元。

政制局今日回覆，立法會議員就財政預算案的質詢，透露今年度就宣傳及推港大灣區的預算開支為2,100萬元，當中有1,290萬元為製作及播放宣傳片、350萬元為社交媒體推廣費用、240萬元舉辦展覽活動及印製宣傳品等。

另外，粵港澳大灣區發展辦公室在去年11月成立，當局在2021/22年度，安排33個人手編制，預算開支為6,450萬元，當中有3,400萬元為公務員人手開支。

此外，政制局也有推廣憲法及《基本法》，在過去3年有關開支，分別為1,700萬元、1,500萬元及1,200萬元。在2021/22年度，當局預算花2,300萬元作相關推廣，宣傳策略包括辦主題研究會、在地區辦宣傳動等。

至於去年實施的港區國安法，政府曾印製小冊子、刊登報章廣告、官員接受專訪等，去介紹港區國安法，政府透過基本法推廣督導委員會，製定推廣策略及計劃，而推廣港區國安法的工作開支，是政制局整體開支一部分，故未有具體分項數字提供。

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記者：陳宛彤