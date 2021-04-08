【襲警判囚】涉襲警及將6支汽油彈投入城門河　游泳教練襲警等罪成還押候判

▲ 游泳教練今於西九龍裁判法院被裁定襲警等罪成，還押候判。(經濟日報資料圖片)

23歲游泳教練涉於沙田瀝源橋一帶遭警員截查時，推向警員胸口及用頭撞警員前額，警員並看見涉案游泳教練疑將1個袋投下城門河，水警及後撈起了1個內有6枝汽油彈的袋子。涉案游泳教練被控襲警及管有攻擊性武器兩罪，經審訊後今（8日）於西九龍裁判法院被裁定兩罪成。裁判官指事隔已久，證人證供細節上有出入不足為奇，認為所有控方證人誠實可靠；被告須還押至4月28日候判，以待索取背景報告。

被告林頒法（23歲）報稱游泳及健身教練，早前否認襲擊警務人員及在公眾地方管有攻擊性武器共2罪受審。控罪指，被告於2019年11月3日在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊警員陳嘉銘，以及管有6枝汽油彈。

裁判官引述控方案情指，警員陳嘉銘供稱，接報有疑犯逃往沙田中央公園，及後看見被告在瀝源橋上將袋拋下城門河，他上前截停被告，惟被告突然加速、大力推他胸口及嘗試逃去，他用雙手抱著被告，惟被告掙扎及用頭撞他的前額，及後在同事協助下制服被告。

裁判官續指，其中1名制服被告的女警供稱，她及後與陳拿出電筒照向河面，看到一個黑色、30乘20厘米的袋狀物，水警其後到場沿河搜索，在獅子橋附近發現一個袋，內有6支汽油彈。

裁判官指，辯方抗辯時爭議各控方證人的可信性及可靠性，指陳當時無故對被告使用武力，陳從未看見被告拋下物品，即使看見被告曾拋物，以當時燈光，陳亦不可能看清物品，指水警所撈物品並非被告所拋下，並質疑呈堂證物並非水警所撈物品。

惟裁判官指，所有控方證人證供清晰明確，盤問下未有動搖，而內容亦互相吻合，雖然辯方指各人證供有所出入，惟事隔已久，證人證供細節上有出入不足為奇，認為所有控方證人誠實可靠。

裁判官續指，根據3名警員的證供，他們當時無間斷用強力電筒照射河面漂浮物，雖然辯方指3名警員供稱漂浮物有白色條狀呈反光，惟裁判官指根據常識，在黑暗中用電筒照射水面可能會呈現反光。

裁判官又指，根據水警證供，當時一共打撈了2件物品，分別為裝有汽油彈的袋子和1件風褸，唯警員無間斷照射河面漂浮物，其中1名警員指出涉案袋子和風褸最近時亦相距50米。

裁判官亦指，雖然3名警員證供對物品的描述不盡相同，惟當時警員僅憑肉眼，對物品外形大小的評估有所出入亦不為奇，裁判官又指不相信同時間有多樣物件出現在河中。

裁判官認為控方已舉證至滿足所有控罪元素，最終裁定被告襲擊警務人員及在公眾地方管有攻擊性武器共2罪罪名成立，押後案件至4月28日判刑，期間被告還押，以待索取背景報告。

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記者：王仁昌