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逾萬人涉反修例風波被捕　約720人被控暴動罪

政治 20:09 2021/04/08

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前年爆發的反修例風波中，有逾萬人被捕。（資料圖片）

反修例風波在前年爆發，截至今年2月，警方就此一共拘捕10,242人，當中有2,521人已經或正進行司法程序，約720人被控暴動罪。

律政司今日回覆，立法會議員就財政預算案的質詢，透露2,521名已經或正面對司法程序人士中，有883人須承擔法律後果、50人獲撤控、186人被判無罪釋放，其餘人士的司法程序則仍在進行中。

司法機構則表示，各級法院已處理或正處理1752宗案件，與反修例風波相關的案件，近65%的案件已經結案。司法機構又稱，處理與社會事件相關的案件，運作安排較繁複，主因涉及眾多被告人、法律代表、傳媒及旁聽人士，並牽涉大量錄影紀錄形式證據，無可避免對司法機構帶來挑戰。

另外，公務事務局透露，截至今年2月有26名在職公務員，因涉嫌參與反修例非法活動被捕，現時正接受警方調查或被起訴，全部已被停職。局方又指，停職人員如被落案起訴，可被扣起不多於一半薪酬，干犯嚴重刑事罪行而被定罪，薪酬可被全數扣起，倘停職人員在紀律程序中被處免職懲罰，被扣薪酬則會被沒。

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記者：陳宛彤

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