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【通識改革】教評會促教育局5月設公社科教師工作坊　7月前提供教材及試題範本

社會 20:47 2021/04/08

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高中4個核心課目優化措施將於今年9月在中四級推行。（資料圖片）

教育局上周四（1日）公布高中4個核心課目優化措施，今年9月在中四級推行，包括將通識科改革為「公民與社會發展科」。教育評議會今日（8日）回應表示，認同通識科改革內容，但指出在9月施教時最缺乏的是教材評核的範本，建議教育局應在7月前為學校提供新科的教學資源及試題範本，並在5月起為將任教新科的教師開設工作坊。

對於教育局不建議學校把釋出的課時，調撥來教授核心科目，該會雖同意優化4個核心科目的是釋出不同程度的空間，但由於現時文憑試（DSE）中英文科，仍有多於40%考生只考獲2級或以下，考獲第3級或以上僅逾50%（2020年中文科為57.9%，英文科為53.8%），認為增加適當課時是必要的，為中、英兩科學習能力較遜的學生加強語文訓練。該會亦建議當局詳細解釋英文科及數學科的優化安排，以及將數學科延伸一或二加為獨立科目。

選修科方面，對於教育局早前宣布因應近年開設組合科學和綜合科學科的學校數目及修讀學生數目持續下降，由課程發展議會和考評局審視情況後決定由新學年中四級起停開，該會促請教育局進一步釐清在停止開設選修科的原則，以釋解現時仍有部份修讀人數較少的選修科目可能也被停開的疑慮。

大學校長會上周四已公布決定自2024/25學年入學起，將文憑試考生基本入學要求由「3322」改為「332A」，部分大學已公布新的收生要求。教評會指，各大學入學要求未見統一，倡劃一為基本要求達「332A22」（中文、英文、數學、公民及社會發展科、2個選修科達2級）。

該會亦指，職專教育應是另一個升讀大學的選擇，以實用技能主導的「職專學位課程」應以實用技能主導，新課程更強調理論與實用元素結合，在獲相關專業及行業認可或在國際性比賽獲殊榮，可頒發「技術學士學位」或「理工學士學位」資歷。

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責任編輯：馮琪雅

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