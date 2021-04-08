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梁振英任大灣區國際信息科技協會主席　促進大灣區融合發展

政治 21:00 2021/04/08

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梁振英稱要重視資訊流的關鍵作用。

大灣區國際信息科技協會今日成立，由全國政協副主席梁振英擔任董事局主席。梁振英強調，粵港澳大灣區藏巨大的協同作用，在促進人流、物流、資金流的同時，也要重視資訊流的關鍵作用。

梁振英表示，協會是要用好大灣區的綜合優勢，也要為新一代資訊科技通訊産業，推動互聯互通，為大灣區培養青年工程師和其他人才。他強調，人才是大灣區發展關鍵，協會將在粵港澳三地提供支援服務，促進三地的青年資訊科技人才，融入大灣區。

另外，協會首先成立，「大數據」和「金融科技」兩個專家小組，以推動大灣區跨境數據先行先試、建設大灣區跨境數據流動機制，並且要便利大灣區居民，在日常生活上的數據流通需求，也會探討推動人民幣數字貨幣，在大灣區流通及應用。

協會是由香港、澳門及廣東省，三地人士聯合發起，澳門前行政長官何厚鏵擔任榮譽主席。梁振英連同香港專業聯盟主席劉炳章、前政府資訊科技總監楊德斌、海洋公園主席劉鳴煒，代表大灣區香港中心。

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記者：陳宛彤

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