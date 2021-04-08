【新冠肺炎】197名公僕先後染疫　警務處27宗列各部門首位

▲ 警務處長鄧炳強（左）已接種科興疫苗。（資料圖片）

疫情至今（8日），本港已錄得11,550宗個案。公務員事務局自去年7月中起，已要求政府各部門呈報公僕或合約僱員的染疫個案，最新錄得197宗，當中最多人感染新冠病毒的部門是警務處，錄27宗。

即睇警方及各部門染疫情況：

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公務員事務局局長聶德權，回覆立法會特別財委會的書面提問稱，截至今年3月15日，已錄得197宗政府僱員（包括公務員及合約員工）確診新冠肺炎，其中警務處錄得27宗是最多，其次消防處有23宗，之後輪到康文署有19宗，3個部門佔所有政府感染個案逾35%。

聶德權稱，政府過去實施特別上班安排期間，各局／部門有按其運作模式，以及所需提供的必要服務調配人手。除了提供緊急和必須公共服務，以及抗疫人員外，其他政府僱員會按實際運作需要，盡量留家工作，以減少社區的人流和社交接觸、有效阻止疫情在社區傳播。

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為進一步保障政府僱員的健康和安全，由今年1月21日起，如有政府僱員確診，曾於同一樓層工作的所有人員和曾與確診政府僱員一同工作的人員，即使不在同一樓層上班，均須盡快在指定限期內接受檢測，並須在家工作直至檢測結果呈陰性。如有關檢測安排影響公共服務，有關政策局或部門會盡快公布。另外如政府大樓內有兩宗確診個案，管理該大樓的部門亦會安排檢測。

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記者：吳卓峰