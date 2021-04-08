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民主思路耗近7位數辦網台　湯家驊：非選舉機器

政治 21:42 2021/04/08

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湯家驊（中）強調，網台不是選舉機器。（陳宛彤攝）

由行政會議成員創辦的民主思路，開拓網上市場，花近7位數字籌辦YouTube Channel「竹石台」，明天（9日）正式開台。這個舉動，是否為應對未來一年的3場重要選舉？湯家驊強調，網台「不是選舉機器。」

「竹石台」節目涵蓋訪談、時事評論，暫時有4大節目，當中更有「國際台」《International Channel》，獲湯家驊形容為戲肉。他介紹，《International Channel》全程以英文錄製，邀請操英文人士作嘉賓，包括外國領事、商界領袖、退休官員等，希望填補網上缺乏英文資訊的空間。

湯家驊又批評，很多外國傳媒「扮熟悉香港事務」，所製作的節目「好似很了解香港」，所以網台會搜集更多資料，去豐富節目內容，但他目前無計劃，邀請官員出席網台節目，因為自己身為行會成員，不希望網台被視為「政府喉舌」，但會嘗試接觸左、中、右，不同政治光譜人士。

他又直言，網台節目不會迴避選舉問題，但不會淪為「選舉機器」，強調會保持中立性，以中立角度探討香港不同政治課題，而發展網台也非因為選舉，而是始於大半年前的反修例風波，明言要改變香港的政治文化，「不能離開互聯網。」

民主思路過去曾派員參與選舉，湯家驊透露，早前作內部調查發現，不少成員對加入政府、諮詢架構感興趣，形容反應踴躍，但自言未來分身在選舉的機會不大，因為不會參選選，亦「不覺得會花好多時間，幫助其他人選」，會主力將時間放在民主思路上。

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撰文 : 傅流螢

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